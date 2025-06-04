مودريتش نجم ريال مدريد السابق يقترب من الانتقال إلى فريقه الجديد

يقترب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش الذي رحل عن ريال مدريد الإسباني أخيرا، من تحديد وجهته الجديدة في الموسم المقبل.

وأكدت تقارير إيطالية عدة، منها شبكة "سكاي سبورتس" والصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، أن مودريتش أعطى موافقته المبدئية على الانضمام إلى نادي ميلان.

وأضافت أن اللاعب البالغ من العمر 39 عاما منفتح تماما على ارتداء قميص "الروسونيري" ولهذا السبب يثق ميلان بقدرته على إتمام الصفقة خلال الـ48 ساعة القادمة كحد أقصى.

وعرض ميلان على مودريتش عقدا لموسم واحد قابلا التمديد لموسم إضافي مع راتب سنوي صافي بـ3.5 ملايين يورو.

من جهتها قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ميلان يجهز مشروعا رياضيا جديدا يتضمن إعادة بناء مهمة في خط الوسط، وعليه حدد اسم مودريتش ليكون "القائد المثالي" لذلك.

يُذكر أن ميلان لن يشارك في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل 2025-2026 لاحتلاله المركز الثامن في الدوري الإيطالي، وكذلك خسارته نهائي كأس إيطاليا 0-1 أمام بولونيا.

وبدأ ميلان بإعادة هيكلة الفريق بتعيين إيغلي تاري مديرا رياضيا جديدا وإعادة ماسيميليانو أليغري مدربا جديدا بعد 11 عاما من رحيله عن قيادة الفريق.

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وأعلن ريال مدريد قبل أيام رحيل مودريتش عن صفوف النادي الملكي بعد مسيرة مذهلة حقق فيها اللاعب كثيرا من الألقاب.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد عام 2012 قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صفقة بلغت 35 مليون يورو وفق إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

وخلال تلك المسيرة ظهر مودريتش بقميص الفريق الملكي في 591 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 43 هدفا وقدم لزملائه 95 تمريرة حاسمة.

كما تُوج بـ28 لقبا أبرزها 6 في دوري أبطال أوروبا، منها 3 متتالية (2015-2016، 2016-2017، 2017-2018) في عهد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ألقاب حققها مودريتش مع ريال مدريد:

الدوري الإسباني: 4 مرات.

كأس ملك إسبانيا: مرتان.

كأس السوبر الإسباني: 5 مرات.

دوري أبطال أوروبا: 6 مرات.

كأس السوبر الأوروبي: 5 مرات.

كأس العالم للأندية: 5 مرات.

كأس القارات للأندية "الانتركونتننتال: مرة واحدة.

وعلى الصعيد الفردي كسر مودريتش احتكار الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بفوزه بها عام 2018.