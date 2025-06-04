تفاصيل العرض الخرافي الذي رفضه زيدان لتدريب الهلال السعودي

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدرب الأسبق لنادي ريال مدريد عرضا ماليا مغريا لتولي تدريب الهلال السعودي، مفضلا مواصلة الابتعاد عن الملاعب.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن زيدان أدار ظهره لعرض تلقاه لتدريب الهلال مقابل مبلغ يتجاوز بكثير 100 مليون يورو لمدة موسم واحد فقط.

🚨 Zinedine Zidane has rejected a one-year contract worth €100M from Saudi Arabia. He wants to coach France national team coach. (Source: @lequipe) pic.twitter.com/Dn5NGGlG3i — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 31, 2025

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وأضافت أن عرض الهلال جاء في إطار سعيه للتعاقد مع مدرب مرموق استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري في الولايات المتحدة.

وبرّر زيدان رفضه هذا العرض المغري بارتباطه بمشاريع أخرى، مما فسّرته الصحيفة برغبة "زيزو" التي يخفيها دائما والمتمثلة في تولي تدريب المنتخب الفرنسي بعد انتهاء العقد الحالي لمواطنه ديدييه ديشامب في غضون عام.

وبعد قرار زيدان هذا، كثّف الهلال جهوده من أجل التعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان الذي تفرّغ تماما بعد انتهاء الموسم الكروي في أوروبا والذي فشل في تحقيق أي لقب، رغم أن فريقه كان منافسا على الثلاثية في أغلب فترات نسخة 2024-2025.

يُذكر أن زيدان يبتعد عن مجال التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد نهاية موسم 2020-2021، وحينها غادر الفريق رغم بقاء عام واحد في عقده.

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وقاد زيدان ريال مدريد على فترتين، الأولى من 2016 إلى 2018، والثانية من 2019 إلى 2021 حقق خلالها 11 لقبا هي:

الدوري الإسباني مرتان.

كأس السوبر الإسباني مرتان.

دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

كأس السوبر الأوروبي مرتان.

كأس العالم للأندية مرتان.

وفي الفترتين، ظهر زيدان مدربا للفريق الملكي في 263 مباراة بجميع البطولات، فاز في 174 منها مقابل 36 هزيمة و53 تعادلا، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.