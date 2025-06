تفاصيل العرض الخرافي الذي رفضه زيدان لتدريب الهلال السعودي

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدرب الأسبق لنادي ريال مدريد عرضا ماليا مغريا لتولي تدريب الهلال السعودي، مفضلا مواصلة الابتعاد عن الملاعب.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن زيدان أدار ظهره لعرض تلقاه لتدريب الهلال مقابل مبلغ يتجاوز بكثير 100 مليون يورو لمدة موسم واحد فقط.

🚨 Zinedine Zidane has rejected a one-year contract worth €100M from Saudi Arabia.

He wants to coach France national team coach.

