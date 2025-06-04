برشلونة قاب قوسين من حسم صفقة الحارس غارسيا

اقترب برشلونة بطل الثلاثية المحلية في إسبانيا من إتمام صفقة ضم خوان غارسيا حارس مرمى إسبانيول في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين أن غارسيا سينضم إلى برشلونة الأسبوع المقبل بعقد يمتد لـ5 سنوات.

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من جهتها، ذكرت إذاعة "راك 1" الكتالونية أن برشلونة يعمل على تسوية جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد غارسيا مع إسبانيول.

وأكدت الإذاعة أن برشلونة قرر بالفعل دفع 25 مليون يورو لإسبانيول على أن يقوم بهذه الخطوة خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم الأربعاء إذا لم يحدث أي "تغيير طارئ" على حد قولها، خاصة أنه يملك السيولة المالية لذلك.

وينظر برشلونة إلى غارسيا على أنه فرصة لا يمكن التفريط بها في "الميركاتو" الصيفي رغم أن مركز حراسة المرمى ليس أولوية لدى النادي حاليا، وذلك نظرا لسعره مقارنة بإمكانياته العالية وصغر سنه.

وطلب غارسيا (24 عاما) ضمانات من أجل تسجيله في قائمة الفريق نظرا للمشاكل التي واجهها برشلونة مع قواعد اللعب المالي النظيف، لتجنب ما حدث مع اللاعبين باو فيكتور وداني أولمو في منتصف موسم 2024-2025.

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وفي هذا الخصوص، أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يملك تلك الضمانات بالفعل، وسيكون لديه هامش كبير في الرواتب لهذه الصفقة، بل والقيام بصفقتين إضافيتين على أعلى مستوى خلال الصيف.

ويثق النادي في قدرته على تسجيل غارسيا بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل عند فتح نافذة الانتقالات من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وأوضحت أنه سيتم اعتماد عملية بيع مقاعد الشخصيات المهمة (في آي بي) بعد أن تصدر الشركة التي تتولى إعادة بناء كامب نو العمل فيها، حيث إن الوثائق الخاصة بذلك باتت قيد الإنجاز وستحصل على اعتماد المدقق المالي لتعتبرها رابطة الليغا سارية المفعول.

كما بدأ برشلونة بالفعل إجراءات تساعده على خلق مساحة في سقف الرواتب من خلال تخفيض رواتب اللاعبين وبيعهم.

ويحتاج برشلونة إلى أكثر من 10 ملايين يورو لتسجيل غارسيا كمساحة في هامش الرواتب، وهو رقم نجح النادي في تأمينه بفضل توفير راتب أنسو فاتي وبيع أليكس فالي إلى كومو، وحصته من بيع لاعبه السابق جان كلير توديبو من نيس الفرنسي إلى وست هام الإنجليزي.

ولفت غارسيا الأنظار بشدة مع إسبانيول في الموسم المنتهي، إذ ساهم في بقاء الفريق الكتالوني في الليغا بعد العديد من التصديات الحاسمة والمؤثرة.

أزمة مع شتيغن

ومن المتوقع أن يفجّر وصول غارسيا إلى برشلونة أزمة كبرى وأن يُحدث "زلزالا حقيقيا" في تشكيلة الفريق في المشروع الرياضي المقبل، وسيكون المتضرر الأكبر منه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ينوي الاعتماد في الموسم المقبل على غارسيا، وهو ما سيتم توضحيه لشتيغن خلال جلسة ستُعقد في الأيام القليلة المقبلة.

وعن طريقة تعامل برشلونة مع هذا الملف أكدت "سبورت" أن النادي لن يُجبر شتيغن على الرحيل علما أن عقده يمتد حتى 2028، لكنه يجب أن يدرك أنه لن يحظى بدقائق لعب كافية ليقرر مستقبله بنفسه.

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وأصبح شتيغن بمثابة "صداع حقيقي" لبرشلونة إذ يتقاضى راتبا عاليا كما تحوّل من حارس أساسي إلى لاعب لا يُعتمد عليه في المشروع المقبل في ظل خطة النادي القائمة على تثبيت البولندي فوتشيك تشيزني كحارس ثان بعد غارسيا.

وتبدو مغادرة شتيغن معقدة من الناحية المالية لأن الأندية القليلة التي قد تهتم به لن تتمكن من دفع راتبه فضلا عن أنه عائد للتو من إصابة خطيرة، أما رياضيا فالألماني يسعى للمشاركة أساسيا من أجل ضمان اللعب مع ألمانيا في كأس العالم 2026.

وبحسب الصحيفة فإن السيناريو الأمثل لبرشلونة هو أن يجد تير شتيغن مخرجا ـ من أجل توفير راتبه – مع ترك جميع الخيارات مفتوحة مثل صفقة بيع معقولة إلى إعارة لكنه لن يجبره على الرحيل.