أجر رونالدو الجديد في النصر يتجاوز مجموع رواتب لاعبي أندية أوروبية كبيرة

جدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقده مع النصر مقابل مبلغ خرافي يبلغ 208 ملايين يورو سنويا إلى جانب علاوات ضخمة وحوافز مالية فلكية مرتبطة بالأداء والبطولات ما يجعله يتفوق على إجمالي أجور عدد من أبرز الأندية الأوروبية.

وأعلن النصر -الخميس الماضي- أن قائد البرتغال جدد عقده حتى 2027 ليستمر في صفوفه حتى سن الـ42.

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ولم يعلن النصر عن قيمة العقد لكن صحيفة "صن" الإنجليزية أشارت إلى تفاصيل عقد رونالدو الضخم مع "العالمي" بقيمة إجمالية 576.35 مليون يورو.

وهذه 6 أندية أوروبية عملاقة يُقدر أن إنفاقها على الرواتب أقل مما يتقاضاه رونالدو مع النصر:

ليفربول الإنجليزي

على الرغم من كونه منافسا دائما في الدوري الإنجليزي الممتاز وغالبا ما يتقدم في المسابقات الأوروبية، إلا أن مجموع أجور لاعبي ليفربول السنوية الموسم الماضي بلغت 152 مليون يورو.

وحتى مع التوقيع الأخير مع فلوريان فيرتز وإعادة بناء الفريق المستمرة تحت قيادة آرني سلوت، فمن غير المرجح أن يتجاوز إجمالي إنفاقهم على الأجور ما يجنيه رونالدو مع النصر.

إنتر ميلان الإيطالي

يعتبر النادي الإيطالي دليلا على الإدارة الذكية والبراعة التكتيكية حيث إنهم وصلوا إلى نهائيين لدوري أبطال أوروبا في السنوات الثلاث الماضية بميزانية أجور متواضعة. ويبلغ إنفاقهم السنوي على الأجور 144 مليون يورو، وهو ما يقرب من نصف ما ينفقه ريال مدريد على الأجور.

نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

حقق نيوكاسل يونايتد تقدما كبيرا منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي سواء من حيث الاستثمار أو الأداء على أرض الملعب. ولكن "الماكبايس" لم يذهب إلى أقصى درجات الإنفاق بعد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيود قوانين الربحية والاستدامة (PSR) في الدوري الإنجليزي الممتاز. في الموسم الماضي، وقُدرت فاتورة أجورهم بحوالي 122 مليون يورو.

حقق نيوكاسل يونايتد تقدما كبيرا منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي سواء من حيث الاستثمار أو الأداء على أرض الملعب. ولكن "الماكبايس" لم يذهب إلى أقصى درجات الإنفاق بعد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيود قوانين الربحية والاستدامة (PSR) في الدوري الإنجليزي الممتاز. في الموسم الماضي، وقُدرت فاتورة أجورهم بحوالي 122 مليون يورو. أتلتيكو مدريد الإسباني

يُعد أتلتيكو مدريد من الأندية الثابتة في دوري أبطال أوروبا والحاضرة دائما ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإسباني تحت قيادة دييغو سيميوني. ويضم النادي لاعبين كبارا يتقاضون أجورا عالية أمثال جوليان ألفاريز، وأنطوان غريزمان، ويان أوبلاك. ومع ذلك يُقدر أن فاتورة أجور أتلتيكو تقع في حدود 137 مليون يورو سنويا.