قائمة هدافي كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025

144 هدفا سُجّلت في 48 مباراة بمرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية بكرة القدم، وبمتوسط يبلغ 3 أهداف في المباراة الواحدة.

كما شهدت 4 مباريات في ثمن النهائي تسجيل 16 هدفا، ورغم هذه الحصيلة الكبيرة من الأهداف لم يستطع أي لاعب حتى الآن تخطي الـ3 أهداف.

قائمة هدافي كأس العالم للأندية حتى الآن:

3 أهداف: الألماني جمال موسيالا والفرنسي ميكايل أوليسي والإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ الألماني)، والأرجنتيني أنخل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، ووسام أبو علي (الأهلي المصري)، ويلدز (يوفنتوس).

الألماني جمال موسيالا والفرنسي ميكايل أوليسي والإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ الألماني)، والأرجنتيني أنخل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، ووسام أبو علي (الأهلي المصري)، ويلدز (يوفنتوس). هدفان: الفرنسي كينغسلي كومان، وتوماس مولر (بايرن ميونخ الألماني)، والفرنسي راندال كولو مواني، والبرتغالي فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، وبابلو باريوس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وإيغور جيجوس (بوتافوغو البرازيلي)، ولياندرو باريرو (بنفيكا)، والبرتغالي بيدرو نيتو (تشلسي الإنجليزي) وميغيل ميرينتييل (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، وإكرام راينرز (ماميلودي صن داونز)، والألماني إيلكاي غوندوغان ودوكو (مانشستر سيتي)، والإسباني سامو أغيهووا (بورتو البرتغالي)، وجيرمان بيرتيرامي (مونتيري المكسيكي)، وجواو نيفيس وأشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

هدف وحيد:

جوبي بيلينغهام، وسيرهو غيراسي، فيليكس نميشا، ودانيال سفنسون (بوروسيا دورتموند).

لوكاس ريبيرو، وليبو موثيبا (صن داونز).

الجزائري يوسف بلايلي (الترجي التونسي).

الفرنسي ساشا بوي، وليون غوريتسكا (بايرن ميونخ).

رودريغو باتاليا (بوكا جونيورز الأرجنتيني).

جايير كونيا (بوتافوغو البرازيلي).

الأرجنتيني إنسو فرنانديز، وتوسين أدارابيويو، وليام ديلاب، وتايريك جورج (تشلسي الإنجليزي).

الكوري الجنوبي كانغ-إن لي، وسيني مايولو، والإسباني فابيان رويس، والبرتغالي فيتينيا، وخفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان الفرنسي).

الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، وأندرياس شييديلروب (بنفيكا البرتغالي).

كريستيان رولدان، والسلوفاكي ألبرت روسناك (سياتل ساوندرز الأميركي).

الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكاييتا، ولويز أراوجو، وجيرسون سانتوس (فلامنغو البرازيلي).

الإسباني سيرخيو راموس (مونتيري المكسيكي).

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو، وأليساندرو باستوني (إنتر ميلان الإيطالي).

فاكوندو كوليديو، وسيباستيان دريوسي، وماكسيميليانو ميسا (ريفر بلايت الأرجنتيني).

يوسوكي ماتسو (أوراوا ريد دايموندز الياباني).

غونسالو غارسيا، وجود بيلينغهام، وأردا غولر، وفيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني).

البرتغالي روبن نيفيش، وسالم الدوسري، وليوناردو (الهلال السعودي).

الإسرائيلي أوسكار غلوخ، وكريم أونيسيوو (سالزبورغ النمساوي).

براين غونساليس، وإلياس مونتيل (باتشوكا المكسيكي).

فيل فودن، وجيريمي دوكو، وإيرلينغ هالاند، وريان شرقي، وكلاوديو إيتشيفيري، وأوسكار بوب (مانشستر سيتي الإنجليزي).

التركي كينان يلديز (يوفنتوس الإيطالي).

الأرجنتيني ليونيل ميسي الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا، وتاديو أيندي، ولويس سواريز (إنتر ميامي الأميركي).

رودريغو مورا وويليام غوميس وبيبي (بورتو).

الأرجنتيني فلاكو لوبيس، والبديلان باولينيو وماوريسيو (بالميراس البرازيلي).

البلجيكي أكسيل فيتسل، وأنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني).

جون أريا وسانتانا وفيرتس وسيلفاكينو (فلومينينسي البرازيلي).

جين هيون لي وون سانغ يوم (أولسان هيونداي).

محمد علي بن رمضان (الأهلي).