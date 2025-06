بايرن ميونخ يهزم فلامينغو ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية

حجز فريق بايرن ميونخ الألماني تذكرة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بتغلبه 4-2 على فلامينغو البرازيلي، مساء الأحد ضمن الدور الـ16 من البطولة.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف عكسي، سجله إريك بولغار خطأً في مرمى فريقه فلامينغو في الدقيقة 6.

⏱️ First 45 in the books! Here are the best moments from the first half — goals, drama, and saves.

وعزز هارين كين تقدم النادي البافاري بهدف ثانٍ في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

💥 Brilliant from Kane! A powerful strike off the lower post and in — @FCBayern go 0-2 up in style.

ونجح فلامينغو في تقليص الفارق، بهدف في الدقيقة 33 عن طريق جيرسون سانتوس دا سيلفا.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل ليون جوريتسكا هدفا ثالثا لبايرن ميونخ في الدقيقة 41.

GORETZKA FROM RANGE 🚀 makes it 1-3! A slight deflection off the backline — and all Rossi can do is watch it hit the net.

في شوط المباراة الثاني، تحصل فلامينغو على ضربة جزاء، وسجل منها جورجينيو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 55.

⚽️ Jorginho buries the penalty! Flamengo pull one back — it's now 2-3 with everything to play for!

وفي الدقيقة 73 عاد هاري كين لهز الشباك محرزا الهدف الثاني له والرابع لفريقه بايرن ميونخ في شباك فلامينغو.