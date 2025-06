كل ما تريد معرفته عن كأس أوروبا للسيدات 2025 والقنوات الناقلة

تستضيف سويسرا للمرة الأولى في تاريخها بطولة كأس أوروبا للسيدات لكرة القدم في الفترة بين 2 إلى 27 يوليو/تموز المقبل 2025.

وتُعد النسخة التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل هي الـ14 في تاريخ البطولة، وتُقام مبارياتها على 8 ملاعب في 8 مدن مختلفة.

ويسعى منتخب سيدات إنجلترا، متصدر التصنيف الحالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى الاحتفاظ باللقب الذي توج به في النسخة الماضية عام 2022 بالتنافس مع 15 منتخبا آخر مقسمين على 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل منها.

HISTORY HAS BEEN MADE! ENGLAND HAVE JUST WON THE 2022 WOMEN'S EUROS 🏆 IT'S OFFICIALLY COMING HOME 👏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Tj6MNN6BAo — ESPN FC (@ESPNFC) July 31, 2022

وتاليا المجموعات الأربع في كأس أوروبا للسيدات 2025

المجموعة الأولى: سويسرا (البلد المضيف) – النرويج – آيسلندا – فنلندا. المجموعة الثانية: إسبانيا – البرتغال – بلجيكا – إيطاليا. المجموعة الثالثة: ألمانيا – بولندا – الدانمارك – السويد. المجموعة الرابعة: فرنسا – إنجلترا (حامل اللقب) – ويلز – هولندا.

وتلعب هذه المنتخبات فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ومنه إلى المربع الذهبي وصولا إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها في مدينة بازل.

The stage is set! Here are the official results of the UEFA Women's Euro 2025 Draw ⭐️ pic.twitter.com/oP4eepjiqu — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 16, 2024

ويحمل المنتخب الألماني للسيدات الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، إذ تُوج بها 8 مرات من أصل 13 سابقة.

ومن بين هذه الألقاب 6 متتالية في الفترة ما بين 1995 حتى 2013 قبل أن يتمكن المنتخب الهولندي من كسر هذا الاحتكار في نسخة عام 2017.

وتاليا سجّل أبطال كأس أوروبا للسيدات:

1984: السويد.

1987: النرويج.

1989: ألمانيا.

1991: ألمانيا.

1993: النرويج.

1995: ألمانيا.

1997: ألمانيا.

2001: ألمانيا.

2005: ألمانيا.

2009: ألمانيا.

2013: ألمانيا.

2017: هولندا.

2022: إنجلترا.

الملاعب المستضيفة لكأس أوروبا للسيدات 2025

خصصت سويسرا 8 ملاعب لاحتضان مباريات كأس أوروبا للسيدات 2025، منها ما هو موجود في المدن الرئيسية، وأخرى تقع في أحضان جبال الألب الخلابة.

ملعب سانت جاكوب بارك في بازل: يحتضن 5 مباريات بما فيها الافتتاح والنهائي. ملعب وانكدورف في بيرن: يحتضن 4 مباريات. ملعب جنيف في مدينة جنيف: يحتضن 5 مباريات إحداها في نصف النهائي. ملعب ألمان في مدينة لوسرن: يحتضن 3 مباريات جميعها في دور المجموعات. ملعب سانت غالن في مدينة سانت غالن: يحتضن 3 مباريات جميعها في دور المجموعات. ملعب دي توربيون في مدينة سيون: يقع وسط جبال الألب ويحتضن 3 مباريات جميعها في دور المجموعات. ملعب أرينا ثون في مدينة ثون: يتمتع بإطلالة مميزة بين مشاهدة المباراة مع خلفية جبال الألب ويحتضن 3 مباريات جميعها في دور المجموعات. ملعب ليتزيغروند في زيورخ: يحتضن 5 مباريات إحداها في ربع النهائي وأخرى في نصف النهائي.

قيمة الجوائز المالية لكأس أوروبا للسيدات 2025

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه خصص مبلغ 41 مليون يورو مكافآت مالية، وهو أعلى بكثير من ضعف رقم جوائز النسخة الماضية البالغ حينها 16 مليون يورو، بزيادة قدرها 156% وفق ما ذكر الحساب الرسمي للبطولة على منصة "إكس".

There’s a €41 million prize for Women's EURO 2025 🤩 That's a 156% increase on 2022: women's football is Unstoppable! 💪#WEURO2025 — UEFA Women's EURO 2025 (@WEURO2025) June 29, 2025

ومن المقرر أن تصل قيمة الجائزة المالية للمنتخب المتوج بالبطولة إلى 5.1 ملايين يورو، وذلك في حال فوزه بجميع مبارياته بدور المجموعات.

وفي الوقت نفسه، ستحصل جميع المنتخبات المتأهلة للبطولة على مبلغ قدره 1.8 مليون يورو، وهي عبارة عن مكافأة المشاركة.

القنوات الناقلة لكأس أوروبا للسيدات 2025

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن جميع مباريات البطولة ستبث عبر موقعه الإلكتروني الرسمي (UEFA.tv).

وفي الوقت نفسه سيتمتع عشاق كرة القدم في المنطقة العربية بمتابعة مباريات البطولة عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية مالكة الحقوق الحصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها التالية: