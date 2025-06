شاهد.. لاعب كاميروني يرتكب أغرب الأخطاء في تاريخ كرة السلة

ارتكب لاعب في منتخب الكاميرون لكرة السلة تحت 19 عاما خطأ غريبا وفادحا خلال مباراة بلاده ضد أستراليا ضمن منافسات كأس العالم لكرة السلة للشباب المقامة حاليا في سويسرا، مما ساهم في النهاية بخسارة المنتخب الأفريقي.

وخسرت الكاميرون أمام أستراليا بنتيجة 96-101 ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمونديال السلة تحت 19 عاما، وهي خسارة جاءت بعد هذا الخطأ "غير المفهوم".

واستلم الكاميروني أمادو سيني الكرة من أحد زملائه في منطقة السلة الخاصة بمنتخب بلاده دون أي رقابة أو ضغط.

غير أن اللاعب توّجه بشكل مفاجئ نحو الحلقة الخاصة بمنتخب بلاده واضعا الكرة داخلها مهديا أستراليا نقطتين غريبتين، وسط ذهول زملائه ولاعبي الفريق المنافس وحتى الجماهير الموجودة على مدرجات صالة كولي أرينا في مدينة لوزان السويسرية.

Amadou Seini dunks at his own basket, late in the 4th quarter, with less than 50 seconds remaining in regulation, while his team is up 6 points

Australia U19 vs. Cameroon U19, in the U19 World Cup in Switzerland.

I've never seen anything like that before!

The game reached… pic.twitter.com/loPWLWgzPP

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) June 29, 2025