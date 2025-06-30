شاهد.. لاعب كاميروني يرتكب أغرب الأخطاء في تاريخ كرة السلة

ارتكب لاعب في منتخب الكاميرون لكرة السلة تحت 19 عاما خطأ غريبا وفادحا خلال مباراة بلاده ضد أستراليا ضمن منافسات كأس العالم لكرة السلة للشباب المقامة حاليا في سويسرا، مما ساهم في النهاية بخسارة المنتخب الأفريقي.

وخسرت الكاميرون أمام أستراليا بنتيجة 96-101 ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمونديال السلة تحت 19 عاما، وهي خسارة جاءت بعد هذا الخطأ "غير المفهوم".

واستلم الكاميروني أمادو سيني الكرة من أحد زملائه في منطقة السلة الخاصة بمنتخب بلاده دون أي رقابة أو ضغط.

غير أن اللاعب توّجه بشكل مفاجئ نحو الحلقة الخاصة بمنتخب بلاده واضعا الكرة داخلها مهديا أستراليا نقطتين غريبتين، وسط ذهول زملائه ولاعبي الفريق المنافس وحتى الجماهير الموجودة على مدرجات صالة كولي أرينا في مدينة لوزان السويسرية.

Amadou Seini dunks at his own basket, late in the 4th quarter, with less than 50 seconds remaining in regulation, while his team is up 6 points

Australia U19 vs. Cameroon U19, in the U19 World Cup in Switzerland. I've never seen anything like that before! The game reached… pic.twitter.com/loPWLWgzPP — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) June 29, 2025

حدث ذلك قبل 48.9 ثانية من نهاية الربع الرابع، حينها كان منتخب الكاميرون متقدما بالنتيجة بفارق 6 نقاط (80-74) لتتقلّص إلى 4 قبل أن يتمكن لاعبو أستراليا من تعديل النتيجة قبل صفارة النهاية.

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين تمكّن فيهما الأستراليون من تحقيق فوز أبقى على آمالهم في البطولة حية، بعدما خسروا مباراتهم الأولى أمام الولايات المتحدة بفارق 15 نقطة.

ولم يُصدر الاتحاد الكاميروني لكرة السلة أي بيان رسمي لتوضيح ملابسات ما حدث، ويبدو أنه فضّل التزام الصمت على الأقل حتى اللحظة.

إعلان

وعلّق موقع "فوكس سبورتس" الأميركي على هذه اللقطة بالقول "هذا واحد من أغرب الأخطاء الذهنية في تاريخ كرة السلة على الإطلاق".

اللافت في الأمر أن سيني -ورغم الخطأ الفادح- قدّم أداء رائعا خلال المباراة، وكانت أرقامه مميزة وفق ما أكد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة.

وأنهى سيني المباراة بعدما أهدى بلاده 15 نقطة و24 متابعة، وهو ثاني أفضل رقم في تاريخ كأس العالم تحت 19 سنة، إلى جانب 3 تصديات و3 مرات قطع فيها الكرة.