شاهد.. بول يواصل مسيرته الناجحة في الملاكمة بفوزه على المكسيكي تشافيز

يواصل صانع المحتوى على يوتيوب جيك بول مسيرته الناجحة في عالم الملاكمة بفوز سهل آخر على المكسيكي جوليو سيزار تشافيز جونيور -أمس الأحد- في مباراة استعراضية احترافية نظمتها شركته الترويجية في أنهايم.

وفاز الملاكم الأميركي، البالغ من العمر 28 عاما، بقرار إجماعي أمام حشد كامل من المؤيدين لتشافيز (39 عاما) في مركز هوندا بنتيجة 99-91 و97-93 و98-92.

وبعد نزاله ضد تشافيز (بطل مجلس الملاكمة العالمي السابق للوزن المتوسط ​​بين عامي 2011 و2012 ونجل أسطورة الملاكمة خوليو سيزار تشافيز) وقال بول "إنه رجل قوي. لم يوقفه أحد قط، وهو محارب مكسيكي. أحترم المحاربين المكسيكيين. أحترم المكسيك، لكنني أيضًا محارب، وقد فزتُ الليلة".

ورغم دعم الجماهير لتشافيز، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتقديم أداءٍ جيد بل كان المكسيكي خاملًا طوال معظم النزال، راضيا بتلقي اللكمات المباشرة دون أن يُقدم أي شيء.

ولم ينبض تشافيز بالحياة إلا في الجولات الأخيرة، عندما كان متأخرا جدا في نتائج المباريات.

وقد وجّه بول لمنافسه 140 لكمة من أصل 472 (29%) وكانت غالبية الضربات المباشرة من نصيبه، حيث صوب 65 لكمة مستقيمة من أصل 302 (21.5%) طوال النزال الذي استمر 10 جولات.

وقال الملاكم الأميركي "كان الأمر مثاليا. أعتقد أنني تلقيت 10 ضربات فقط. نجا هو ببساطة، واعتبر أنني أبليتُ بلاءً حسنًا. خضت 10 جولات ضد بطل عالمي سابق لم يُوقفه شيء. إنه هناك مع كانيلو، وجميع هؤلاء الرجال، وقد أحرجته هكذا".

وفي المقابل، كان أداء تشافيز ضعيفا جدا بالنسبة لبطل سابق في الوزن المتوسط، إذ وجه 61 لكمة فقط من أصل 154 لكمة (39.6%) منها 9 لكمات في الجولات الخمس الأولى.

وقال تشافيز الذي لم يخض سوى نزال واحد منذ عام 2021 "ظننت أنني خسرت الجولات الخمس الأولى، لذا حاولت الفوز بالجولات الأخيرة. إنه قوي، ملاكم بارع في الجولات الثلاث أو الأربع الأولى بعد ذلك، شعرتُ أنه مُتعب. لا أعتقد أنه جاهزٌ للبطولة، لكنه مقاتلٌ جيد".

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وبهذا الفوز، أصبح بول أقرب إلى تحقيق حلمه بالتنافس على لقب عالمي، وأعلن عن نواياه عقب الفوز.

وصرح الملاكم الأميركي "أريد مقاتلين أقوى وأريد أن أصبح بطل العالم. بدا زوردو (راميريز) بطيئا الليلة. هذا سهل. أريد بادو جاك. تومي فيوري قادر على ذلك أيضًا. كفى هروبًا مني يا تومي.