توبوريا يجني الملايين مقابل فوزه بالضربة القاضية على أوليفيرا

لا يزال إيليا توبوريا المصارع الأسطوري بلا هزيمة في فنون القتال المختلطة بعد أن أطاح بمنافسه تشارلز أوليفيرا بالضربة القاضية في الجولة الأولى بالحدث الرئيسي لبطولة "يو إف سي 317″، وتُوّج بطلا للوزن الخفيف.

بهذا الفوز الساحق، عادل توبوريا (28 عاما) رقم الأسطورة الأيرلندي كونور مكغريغور كأصغر مصارع حقق لقبين في بطولة "يو إف سي"، بالإضافة إلى أنه أصبح أول مصارع يفوز بحزامين ذهبيين بسجلّ خالٍ من الهزائم (17-0).

وعلى الرغم من أن المنظمة الأميركية لم تكشف رسميا عن الأرقام الدقيقة للمكافأة المالية التي حصل عليها "الماتادور"، فإن صحيفة "موندو ديبورتفيو" قدرت أن المصارع الإسباني الجورجي حصل على جائزة مالية ضخمة.

وتوقعت الصحيفة أن توبوريا جنى ما يقرب من 3.5 ملايين دولار، بما في ذلك راتبه الأساسي البالغ 750 ألف دولار، ومكافأة "أداء الليلة" التي بلغت 50 ألف دولار، وحوالي 2.7 مليون دولار من حصته في خدمة الدفع مقابل المشاهدة على منصة "يو إف سي".

وهذا المبلغ يضع بطل وزني الريشة والخفيف بين المقاتلين الأعلى أجرا هذا الموسم، كما يجعله بعيدا كل البعد عن أرقام مبارياته السابقة، إذ ربح توبوريا 2.44 مليون دولار في نزاله ضد ماكس هولواي، و532 ألف دولار في نزاله ضد فولكانوفسكي.

ومن المرجح أن يدافع المصارع البالغ من العمر 28 عاما عن لقبه عندما يواجه الأرمني الروسي أرمان تساروكيان أو الأميركي جاستن غيثي لاحقا هذا العام قبل مواجهة البريطاني بادي بيمبليت في إسبانيا، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وإذا أُقيمت هذه المواجهة في بطولة "يو إف سي"، فمن المتوقع أن تُحطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر، لأن المقاتل البالغ من العمر 28 عاما عازم على سحق جميع منافسيه وحصد المزيد من الأحزمة.