إبراهيموفيتش يدافع عن ميسي "يلعب وسط تماثيل في ميامي"

دافع النجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش عن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرّض لها الفريق في مسابقة كأس العالم للأندية.

وودّع إنتر ميامي مونديال الأندية، أمس الأحد، بعد خسارته 0-4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، في المباراة التي جرت على ملعب مرسيدس بنز في الدور ثمن النهائي.

وقدّم ميسي أداء متباينا خلال المباراة، إذ اختفى تقريبا في الشوط الأول بفعل الضغط الباريسي الرهيب وعدم قدرة زملائه على الخروج بالكرة وإيصالها إليه، قبل أن يتحرر في الثاني ويقدّم بعض اللمسات الرائعة، منح خلالها بعض التمريرات المؤثرة دون أن يستغلها زملاؤه لتقليص النتيجة على الأقل.

وبعد المباراة أجاب إبراهيموفيتش عن سؤال حول إذا ما كان ميسي مسؤولا مباشرا عن الهزيمة "لا، لا، تتحدث عن الخسارة وكأنه المخطئ. ميسي لم يخسر إنتر ميامي هو الذي خسر".

🚨 « 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🇦🇷 𝗡'𝗔 𝗣𝗔𝗦 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗨, 𝗟'𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗠𝗜𝗔𝗠𝗜 𝗟'𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗧 ! 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 𝗝𝗢𝗨𝗘 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗨𝗘𝗦, 𝗣𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗜𝗘𝗥𝗦 » 🥶 Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪 détruit l'Inter Miami et prend la défense de Lionel Messi 🇦🇷. « Il est… pic.twitter.com/2rS5g57sPb — Actu Foot (@ActuFoot_) June 29, 2025

ووجه "إبرا" انتقادا حادا لإنتر ميامي في تصريحاته التي أبرزها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي "هل رأيتم هذا الفريق؟ ميسي يلعب وسط تماثيل وليس مع لاعبين. لو كان ليو في فريق حقيقي مثل باريس أو مانشستر أو أي فريق كبير لرأيتم الأسد الحقيقي".

وتابع مهاجم ميلان وإنتر وبرشلونة وسان جيرمان الأسبق "ميسي يلعب فقط لأنه يحب كرة القدم، ولأنه لا يزال قادرا على فعل ما يعجز عنه 99% من اللاعبين، لكنه محاط بأشخاص يركضون وكأنهم يحملون أكياس إسمنت".

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وواصل هجومه على ميامي "لا يوجد لاعبون يفهمون كيف يتحركون من دون كرة، ورغم ذلك هل تريدون إلقاء اللوم على ميسي؟".

وأتم النجم السويدي المعتزل "اليوم هذا ليس ميسي الذي أعرفه. كان مثل شبح كبير يلعب في سيرك، لكن إذا أعطيتموه فريقا حقيقيا فسيحرق الملعب من جديد، ببساطة ميسي يظل ميسي لكن اليوم هذه الخسارة ليست له بل لإنتر ميامي".

وقاد "البولغا" فريقه إنتر ميامي لتجاوز دور المجموعات في كأس العالم للأندية بعد حلوله في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف بالميراس البرازيلي بفارق الأهداف فقط، متفوقا في الوقت نفسه على بورتو البرتغالي والأهلي المصري على التوالي.

ولعب ميسي المباريات الأربع مع الفريق الأميركي سجّل خلالها هدفا وحيدا.