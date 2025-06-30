أقسى الهزائم في مسيرة ميسي الكروية

لم تخلُ مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحافلة بالألقاب الجماعية والفردية، من بعض الانتكاسات والهزائم القاسية التي عاشها مع منتخب بلاده والأندية التي لعب لها وهي برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأميركي.

آخر تلك الهزائم حتى الآن جاءت مع فريقه الحالي إنتر ميامي أمس الأحد (0-4) أمام فريقه السابق سان جيرمان في المباراة التي جرت على ملعب مرسيدس بينز ضمن لقاءات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

La cara de Messi con el 4-0 del PSG a Inter Miami al descanso 😔 🔗 https://t.co/SAzl1Q3bcE@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/3CkZCcApNb — DAZN España (@DAZN_ES) June 29, 2025

ولم تكن المهارة الاستثنائية التي يتمتع بها ميسي كافية كي يتجنّب العديد من الهزائم بنتائج ثقيلة جاء أغلبها خلال فترة وجوده مع برشلونة في مقدمتها الهزيمة النكراء أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى اثنتين مع منتخب الأرجنتين لكنه نجا من هذا المصير في تجربته القصيرة مع العملاق الباريسي.

وتاليا أثقل الهزائم في مسيرة ميسي مع منتخب الأرجنتين والأندية:

برشلونة 2-8 بايرن ميونخ: يوم 14 أغسطس/آب 2020 (ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020)، علما بأن الأدوار الاقصائية بدءا من ربع النهائي لتلك النسخة أقيمت من مباراة واحدة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

بوليفيا 6-1 الأرجنتين: يوم 1 أبريل/نيسان 2009 (تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2010).

الأرجنتين 0-4 ألمانيا: يوم 3 يوليو/تموز 2010 (ربع نهائي كأس العالم 2010 مونديال جنوب أفريقيا).

بايرن ميونخ 4-0 برشلونة: يوم 23 أبريل/نيسان 2013 (ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2012-2013).

أتلتيك بلباو 4-0 برشلونة: يوم 14 أغسطس/آب 2015 (ذهاب نهائي كأس السوبر الإسباني 2015).

باريس سان جيرمان 4-0 برشلونة: يوم 14 فبراير/شباط 2017 (ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2016-2017).

ليفربول 4-0 برشلونة: يوم 7 مايو/أيار 2019 (إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019).

باريس سان جيرمان 4-0 إنتر ميامي: يوم 29 يونيو/حزيران 2025 (ثمن نهائي كأس العالم للأندية).

ريال مدريد 4-1 برشلونة: يوم 7 مايو/أيار 2008 (الجولة 36 من الدوري الإسباني 2007-2008).

سيلتا فيغو 4-1 برشلونة: يوم 23 سبتمبر/أيلول 2015 (الجولة 5 من الدوري الإسباني 2015-2016).

برشلونة 1-4 باريس سان جيرمان: يوم 16 فبراير/شباط 2016 (ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2015-2016).

مينيسوتا يونايتد 4-1 إنتر ميامي: يوم 10 مايو/أيار 2025 (الجولة 12 من الدوري الأميركي 2025).