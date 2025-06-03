تنطلق بعد غد الخميس المرحلة التاسعة من الدور الثالث ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بكرة القدم.

وتشهد هذه المرحلة أكثر من منازلة عربية خالصة ومواجهات حاسمة للتأهل إلى المونديال الذي تحتضنه أميركا وكندا والمكسيك.

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جدول مباريات المرحلة 9 من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026:

المجموعة الأولى

الإمارات العربية المتحدة – أوزبكستان

قطر – إيران

كوريا الشمالية – قيرغيزستان

المجموعة الثانية

عمان – الأردن

العراق – كوريا الجنوبية

الكويت – فلسطين

المجموعة الثالثة

أستراليا – اليابان

إندونيسيا – الصين

البحرين – المملكة العربية السعودية

وتتمثل قارة آسيا بـ8 منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.

ويشتمل الدور الثالث على 18 منتخبا قُسّمت على 3 مجموعات، تضمّ كل واحدة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، في حين سيكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.