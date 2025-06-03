إنتر ميلان ينفصل عن مدربه إنزاغي بعد خسارة نهائي أبطال أوروبا

أعلن إنتر ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المدرب سيموني إنزاغي ترك منصبه.

ويرحل المدرب (49 عاما) بعد 3 أيام من الخسارة القاسية 5-صفر أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، ولن يقود إنتر في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

وأنهى إنزاغي وإنتر الموسم بطريقة مخيبة للآمال، بعد احتلال المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن البطل نابولي، وودّع كأس إيطاليا من الدور قبل النهائي بالخسارة 4-1 ‬بمجموع المباراتين أمام غريمه المحلي ميلان.

وقال إنزاغي، في بيان منفصل، "حان الوقت لأقول وداعا لهذا النادي بعد رحلة استمرت 4 سنوات، قدمت خلالها كل شيء".

وحقق إنزاغي خلال فترته في إنتر 6 ألقاب، بعد فوزه بالدوري الإيطالي مرة واحدة، ولقبين في كأس إيطاليا، و3 ألقاب في كأس السوبر الإيطالي.

وأضاف "أود أن أوجّه كلمة أخيرة للملايين من جماهير إنتر التي شجعتني، وبكوا وعانوا في اللحظات الصعبة، وضحكوا واحتفلوا بـ6 ألقاب حققناها معا: لن أنساكم أبدا".

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن إنزاغي سينضم إلى نادي الهلال السعودي في المستقبل القريب، وسيقوده في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.