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إنزاغي يقترب من تدريب الهلال السعودي

عقد إنزاغي مع إنتر ميلان ينتهي في صيف 2026 (الفرنسية)
3/6/2025-|آخر تحديث: 20:27 (توقيت مكة)

كشفت تقارير صحفية أن مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي وافق على الانضمام إلى الهلال السعودي لقيادته خلال منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويمتد عقد إنزاغي مع إنتر حتى 30 يونيو/حزيران 2026. لكن خروجه خالي الوفاض هذا الموسم دفعه للتفكير في مغادرة النادي.

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وكتب الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن إنزاغي يستعد لمغادرة إنتر ميلان بعد 4 سنوات قضاها مع النادي الإيطالي.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين إنزاغي والهلال السعودي على عقد يمتد لموسمين، ومشروع طموح قيد الدراسة وقيادة الهلال خلال منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وكان فهد بن نافل، رئيس الهلال، قد انتقل إلى ميلانو خلال الساعات القليلة الماضية من أجل حسم ملف التعاقد مع مدرب إنتر.

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تولى إنزاغي تدريب الإنتر في 2021، وقاد صاحب الـ49 عاما الفريق إلى لقب واحد في الدوري الإيطالي ولقبين في كأس إيطاليا، لكن الإنتر خسر نهائيين في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاثة الماضية.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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