إنزاغي يقترب من تدريب الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي وافق على الانضمام إلى الهلال السعودي لقيادته خلال منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويمتد عقد إنزاغي مع إنتر حتى 30 يونيو/حزيران 2026. لكن خروجه خالي الوفاض هذا الموسم دفعه للتفكير في مغادرة النادي.

وكتب الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن إنزاغي يستعد لمغادرة إنتر ميلان بعد 4 سنوات قضاها مع النادي الإيطالي.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين إنزاغي والهلال السعودي على عقد يمتد لموسمين، ومشروع طموح قيد الدراسة وقيادة الهلال خلال منافسات كأس العالم للأندية 2025.

🚨💣 BREAKING: Simone Inzaghi will sign in this week as new Al Hilal head coach, here we go!

Deal in place for the next 3 years with huge salary for the Italian coach due to leave Inter after meeting today.

Feeling was clear yesterday: it had to be, it will be Al Hilal. 🔵🇸🇦 pic.twitter.com/XqAdBbel7J

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025