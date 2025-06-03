موعد مباراة عمان ضد الأردن في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة منتخب عمان ضد نظيره الأردني، بالجولة التاسعة للدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، والقنوات الناقلة.

موعد مباراة عمان والأردن

تقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو/حزيران المقبل، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

وتبدأ مباراة عمان والأردن الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مسقط، السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة وعمان والدوحة والقاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة عمان ضد الأردن:

beIN Sports HD 2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

لم ينجح المنتخب العماني في الفوز على نظيره الأردني خلال الـ5 مواجهات الأخيرة بينهما، إذ انتهت 2 بفوز الأردن و3 بالتعادل، ومنيت عمان بخسارة كبيرة صفر-4 في المباراة الأخيرة في أكتوبر الماضي.

ترتيب منتخبات المجموعة:

كوريا الجنوبية (16 نقطة) الأردن (13 نقطة) العراق (12 نقطة) عمان (10 نقاط) فلسطين (6 نقاط) الكويت (5 نقاط)

لا بديل عن الفوز للأردن وعمان

وسيتأهل الأردن الذي يحتل المركز الثاني في حالة الفوز على عمان مع خسارة العراق أمام كوريا الجنوبية.

أمام منتخب عمان فيحتاج إلى الفوز على الأردن ليبقي في المنافسة على التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى.

وستتأكد مشاركة كوريا الجنوبية، أحد المنتخبات الآسيوية التي تشارك بانتظام في كأس العالم، في النهائيات للمرة 11 تواليا إذا تعادلت مع العراق في البصرة.

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وحصلت اليابان وإيران بالفعل على مقعدين من أصل ثمانية مقاعد لآسيا في كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ يتأهل صاحبا أول مركزين في ثلاث مجموعات من المرحلة الثالثة في التصفيات الآسيوية مباشرة إلى البطولة.

وستتأهل المنتخبات التي تنهي المرحلة الثالثة في المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة من التصفيات للحصول على المقعدين المتبقيين، وسيقصي أصحاب المركزين الخامس والسادس.