لامين جمال نجم برشلونة: الكرة الذهبية ستأتي

كشف النجم الإسباني الشاب لامين جمال لاعب برشلونة موقفه من الانتقال إلى الغريم ريال مدريد في المستقبل، مؤكدا استحالة ارتداء القميص الأبيض.

جاء ذلك في مقابلة لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية على هامش وجوده في معسكر المنتخب الإسباني استعدادا لمواجهة فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، تحدّث فيها أيضا عن العديد من الأمور منها حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية.

وعند سؤاله عن إمكانية ارتداء قميص ريال مدريد في المستقبل أجاب لامين (17 عاما) بشكل قاطع "لا. هذا مستحيل".

في الأثناء تحدث لامين جمال عن المنافسة مع عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان في الفوز بالكرة الذهبية قبل مواجهة المنتخبين الإسباني والفرنسي المقررة يوم الخميس المقبل في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ورفض نجم برشلونة اعتبار المباراة عاملا حاسما بشأن هوية الفائز بالكرة الذهبية، مؤكدا أن المستوى طوال العام هو المعيار الأساسي قبل أن يستدرك مازحا "لكن إذا كان علينا حسم الأمر يوم الخميس فلنحسمه يوم الخميس".

وحين سُئل عن اللاعب الذي سيمنحه صوته لو كان عضوا في لجنة التحكيم أجاب مبتسما "سأحتفظ بذلك لنفسي".

وأضاف "حاليا لا أفكر في الجائزة لأنها قد تُبعدني عن تركيزي. ما أفكر فيه فقط هو اللعب والفوز بعدها ستأتي الجائزة في وقتها. إذا فزنا بدوري الأبطال وكأس العالم في العام المقبل فستأتي. الأهم هو الاستمتاع".

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وبخصوص اللقب المفضل بالنسبة له بين الفوز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم أجاب "طالما أننا سننافس على الاثنين، فأنا أختارهما معا".

وأكد جمال أن فريقه برشلونة سيعمل على تحسين العديد من الأمور في الموسم المقبل من أجل المنافسة على جميع الألقاب.

وأوضح "نحن في تحسّن لكن علينا أن نؤمن بأنفسنا أننا الأفضل. عندما خسر ريال مدريد أمام أرسنال (3-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا) كان الجميع يعتقد أن بإمكانهم العودة لكن عندما تعادلنا نحن أمام إنتر (3-3) بدأ الناس يشكّون في قدرتنا على التعويض. هذا ما يجب أن نغيّره".

وكشف لامين عن اللاعبين الأفضل في كل مركز من وجهة نظره في دوري الأبطال خلال النسخة الأخيرة:

أفضل حارس مرمى: جيانلويجي دوناروما من باريس سان جيرمان.

أفضل مدافع: ويليان باتشو من باريس سان جيرمان.

أفضل لاعب وسط: بيدري من برشلونة وفيتينيا من باريس سان جيرمان.

أفضل مهاجم: رافينيا من برشلونة.

أفضل مدرب: لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان.