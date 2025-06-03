موعد مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة منتخب العراق ضد كوريا الجنوبية، بالجولة التاسعة للدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، والقنوات الناقلة.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية

تقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو/حزيران، في ملعب البصرة الدولي.

وتبدأ مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية الساعة التاسعة والربع مساء (21:15) بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة والقاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة العراق وكوريا الجنوبية:

beIN Sports HD 2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

فوز كوريا الجنوبية على العراق

وفازت كوريا الجنوبية على العراق 3-2 في مباراة الذهاب، وهو ما حسم لها صدارة المجموعة.

ويغيب عن تشكيلة العراق 5 لاعبين، هم: أيمن حسين وريبين سولاقا بسبب البطاقات، ومصطفى سعدون وزيدان إقبال ومنتظر الماجد، للإصابة.

ترتيب منتخبات المجموعة الثانية:

كوريا الجنوبية (16 نقطة)

الأردن (13 نقطة)

العراق (12 نقطة)

عمان (10 نقاط)

فلسطين (6 نقاط)

الكويت (5 نقاط)

ماذا يحتاج العراق وكوريا الجنوبية من المباراة؟

ويحتاج منتخب كوريا الجنوبية متصدر المجموعة الثانية إلى التعادل مع نظيره العراقي الذي يقوده المدرب غراهام أرنولد في أول مباراة له مع الفريق، للتأهل إلى كأس العالم.

كما يحتاج العراق الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب إلى نقطة واحدة للإبقاء على آماله في التأهل المباشر قائمة، وسيتأهل الأردن الذي يحتل المركز الثاني في حالة الفوز على عمان مع خسارة العراق أمام كوريا الجنوبية.

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وحصلت اليابان وإيران بالفعل على مقعدين من أصل 8 مقاعد لآسيا في كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ يتأهل صاحبا أول مركزين في 3 مجموعات من المرحلة الثالثة في التصفيات الآسيوية مباشرة إلى البطولة.

وستتأهل المنتخبات التي تنهي المرحلة الثالثة في المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة من التصفيات للحصول على المقعدين المتبقيين، وسيقصي أصحاب المركزين الخامس والسادس.