5 تحديات كبرى تنتظر أنشيلوتي مع منتخب البرازيل

يبدأ المنتخب البرازيلي لكرة القدم عهدا جديدا بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يعوّل عليه البرازيليون أملا كبيرا من أجل استعادة هيبتهم المفقودة كرويا.

وعاش منتخب "راقصي السامبا" في السنوات الأخيرة مرحلة اتسمت بعدم الاستقرار على الصعيدين الرياضي والإداري وتحديدا منذ مشاركته المخيبة للآمال في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، تسببت فيما بعد بأزمة كبيرة على صعيد النتائج.

Novo ciclo, novas histórias! 🇧🇷✨

Recepção calorosa e muita expectativa no primeiro encontro dos nossos jogadores com o técnico Carlo Ancelotti. Começa uma nova era na Seleção Brasileira, com trabalho, união e o sonho de todos os brasileiros no coração! 💛💚 🎥 Joilson Marcone /… pic.twitter.com/hDH3OPqhOc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 2, 2025

ويأمل البرازيليون في أن يسهم تولي أنشيلوتي (65 عاما) هذه المهمة الصعبة في إعادتهم إلى القمة في وقت قياسي لا يتجاوز عاما واحدا، خاصة وأنهم يحلمون بالفوز بالنسخة القادمة من كأس العالم 2026.

ويبدأ أنشيلوتي تجربته التدريبية الجديدة يوم الخميس المقبل حين يحل المنتخب البرازيلي ضيفا على الاكوادور في الجولة الـ15 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم وبعدها بأيام يستقبل باراغواي ضمن الجولة التالية.

🚨🇧🇷 ¡¡OFICIAL: ANCELOTTI NUEVO DT DE BRASIL!! 👔 Carletto, que deja Real Madrid, asumirá como entrenador de la Verdeamarela hasta el Mundial de 2026 📌 YA dirigirá a Brasil en los próximos partidos de Eliminatorias, ante Ecuador 🇪🇨 y Paraguay 🇵🇾 🗣️ "Llevar a Carlo Ancelotti… pic.twitter.com/JhN2iU2LYQ — Diario Olé (@DiarioOle) May 12, 2025

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لكن أنشيلوتي يواجه العديد من التحديات الكبرى التي يتوجب عليه التعامل معها وحسمها في أقرب وقت ممكن، إذا ما أراد إعادة الهيبة المفقودة للكرة البرازيلية، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

Novo ciclo, novas histórias! 🇧🇷✨

Recepção calorosa e muita expectativa no primeiro encontro dos nossos jogadores com o técnico Carlo Ancelotti. Começa uma nova era na Seleção Brasileira, com trabalho, união e o sonho de todos os brasileiros no coração! 💛💚 🎥 Joilson Marcone /… pic.twitter.com/hDH3OPqhOc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 2, 2025

التحديات الخمسة الكبرى لأنشيلوتي مع منتخب البرازيل:

استعادة الروح المعنوية والثقة

يعاني المنتخب البرازيلي من حالة اهتزاز في الثقة منذ خيبة الأمل الكبيرة بالإقصاء من ربع نهائي مونديال قطر 2022 أمام كرواتيا لينتهي عهد المدرب تيتي الذي دام 6 سنوات.

بعدها تعاقب على تدريب "السيليساو" مدربان مؤقتان هما رامون مينيزيس وفرناندو دينيز وثالث دائم هو دوريفال جونيور.

في هذه الفترة تراجعت نتائج البرازيل بشكل صادم حيث حقق المنتخب 10 انتصارات و8 تعادلات و7 هزائم وذلك في تصفيات كأس العالم وكوبا أميركا 2024 بالولايات المتحدة التي خرج منها من ربع النهائي أيضا.

🚨 Six CONMEBOL nations that will qualify directly to the 2026 FIFA World Cup are basically set: ✅ 🇦🇷 Argentina

🔜 🇪🇨 Ecuador

🔜 🇺🇾 Uruguay

🔜 🇧🇷 Brazil

🔜 🇵🇾 Paraguay

🔜 🇨🇴 Colombia 📈 🇻🇪 Venezuela are favoured to enter the Inter-confederation Play-offs for the World Cup. pic.twitter.com/b6xf9pWYoX — Football Rankings (@FootRankings) March 26, 2025

استعادة أفضل نسخة من فينيسيوس

عندما تولي أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في فترته الثانية كان فينيسيوس محل سخرية جماهير النادي الملكي، لكن الإيطالي حوّله إلى نجم عالمي بفضل الثقة التي منحها له فقاد الميرنغي إلى التتويج بعدة ألقاب أبرزها 2 في دوري أبطال أوروبا.

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ويأمل أنصار المنتخب البرازيلي في تكرار الأمر خاصة وأن أرقام فينيسيوس على الصعيد الدولي تبدو محبطة، إذ سجل 6 أهداف فقط في 39 مباراة.

📸 Viní Jr x Carlo Ancelotti for Brazil. 🇧🇷 pic.twitter.com/B6QKqoOH4Q — Madrid Zone (@theMadridZone) June 2, 2025

نيمار

إنه الملف الأكثر سخونة الذي سيواجه أنشيلوتي في أشهره الأولى كمدرب، خاصة وأنه صرّح من قبل بأنه سيعتمد على اللاعب في المستقبل لكنه لم يستدعه إلى قائمته الأولى.

ولم تترك الإصابات نيمار وشأنه منذ عودته إلى ناديه الأم سانتوس وكذلك الفضائح خارج المستطيل الأخضر على حد وصف الصحيفة ذاتها، وعليه من غير الواضح ما إذا كان سيستعيد اللاعب مستواه المعهود في ظل رغبته القوية في خوض كأس العالم 2026.

وتعاني البرازيل في غياب نيمار، إذ حقق المنتخب الفوز في نصف مبارياته تقريبا (54%) بينما ينتصر في وجوده بنسبة 70%.

🚨 AGORA: Ancelotti deixa Neymar DE FORA do time titular da Seleção Brasileira. pic.twitter.com/ZGb9P9NoI7 — UpdateCharts (@updatecharts) May 26, 2025

أزمة الدفاع

يعاني المنتخب البرازيلي من ضعف واضح في خط الدفاع، فمنذ مونديال قطر اهتزت شباكه 31 مرة في 25 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات فقط.

كما تلقى هزيمة مذلة من الغريم الأرجنتين 1-4 في قمة الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في مارس/أذار الماضي.

ولأن أنشيلوتي يؤمن كعادته بأن بناء الفريق يبدأ من الدفاع، فإنه سينطلق بلا شك في إعادة تشكيل ملامح المنتخب البرازيلي من الخط الخلفي.

المهاجم الصريح

يقع على عاتق أنشيلوتي العثور على مهاجم حقيقي يثير الرعب في المنافسين تماما كما كان يفعل رونالدو وروماريو. صحيح أن البرازيل تملك العديد من الأجنحة الموهوبين مثل فينيسيوس ورودريغو ورافينيا وأنتوني وغيرهم، لكن المشكلة تكمن في رأس الحربة.

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وحاول سلفه دوريفال جونيور إشراك أكثر من لاعب دون جدوى مثل إيغور خيسوس وجواو بيدرو وإيفانيليسون وإندريك لكن لم ينجح أي منهم في ترك بصمة واضحة.