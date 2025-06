5 تحديات كبرى تنتظر أنشيلوتي مع منتخب البرازيل

يبدأ المنتخب البرازيلي لكرة القدم عهدا جديدا بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يعوّل عليه البرازيليون أملا كبيرا من أجل استعادة هيبتهم المفقودة كرويا.

وعاش منتخب "راقصي السامبا" في السنوات الأخيرة مرحلة اتسمت بعدم الاستقرار على الصعيدين الرياضي والإداري وتحديدا منذ مشاركته المخيبة للآمال في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، تسببت فيما بعد بأزمة كبيرة على صعيد النتائج.

Novo ciclo, novas histórias! 🇧🇷✨ Recepção calorosa e muita expectativa no primeiro encontro dos nossos jogadores com o técnico Carlo Ancelotti. Começa uma nova era na Seleção Brasileira, com trabalho, união e o sonho de todos os brasileiros no coração! 💛💚

ويأمل البرازيليون في أن يسهم تولي أنشيلوتي (65 عاما) هذه المهمة الصعبة في إعادتهم إلى القمة في وقت قياسي لا يتجاوز عاما واحدا، خاصة وأنهم يحلمون بالفوز بالنسخة القادمة من كأس العالم 2026.

ويبدأ أنشيلوتي تجربته التدريبية الجديدة يوم الخميس المقبل حين يحل المنتخب البرازيلي ضيفا على الاكوادور في الجولة الـ15 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم وبعدها بأيام يستقبل باراغواي ضمن الجولة التالية.

لكن أنشيلوتي يواجه العديد من التحديات الكبرى التي يتوجب عليه التعامل معها وحسمها في أقرب وقت ممكن، إذا ما أراد إعادة الهيبة المفقودة للكرة البرازيلية، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

يعاني المنتخب البرازيلي من حالة اهتزاز في الثقة منذ خيبة الأمل الكبيرة بالإقصاء من ربع نهائي مونديال قطر 2022 أمام كرواتيا لينتهي عهد المدرب تيتي الذي دام 6 سنوات.

بعدها تعاقب على تدريب "السيليساو" مدربان مؤقتان هما رامون مينيزيس وفرناندو دينيز وثالث دائم هو دوريفال جونيور.

في هذه الفترة تراجعت نتائج البرازيل بشكل صادم حيث حقق المنتخب 10 انتصارات و8 تعادلات و7 هزائم وذلك في تصفيات كأس العالم وكوبا أميركا 2024 بالولايات المتحدة التي خرج منها من ربع النهائي أيضا.

🚨 Six CONMEBOL nations that will qualify directly to the 2026 FIFA World Cup are basically set:

✅ 🇦🇷 Argentina

🔜 🇪🇨 Ecuador

🔜 🇺🇾 Uruguay

🔜 🇧🇷 Brazil

🔜 🇵🇾 Paraguay

🔜 🇨🇴 Colombia

📈 🇻🇪 Venezuela are favoured to enter the Inter-confederation Play-offs for the World Cup. pic.twitter.com/b6xf9pWYoX

— Football Rankings (@FootRankings) March 26, 2025