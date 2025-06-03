موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024-2025 وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة الخميس الخامس من يونيو/حزيران الجاري على ملعب شتوتغارت أرينا في ألمانيا.

وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة فرنسا ضد إسبانيا:

beIN Sports HD 3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وصلت إسبانيا إلى الدور قبل النهائي بفوزٍ مثير على هولندا في ربع النهائي. بعد التعادل 2-2 في روتردام، حسم لاروخا مباراة الإياب بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بفضل ركلة بيدري الحاسمة بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3 في فالنسيا.

احتاجت فرنسا أيضا إلى ركلات الترجيح للتأهل إلى نصف النهائي، بعد أن عوضت تأخرها بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب ضد كرواتيا.

عادل مايكل أوليسي وعثمان دمبيلي النتيجة في باريس، قبل أن ينقذ مايك ماينيان ركلة جزاء، ويسجل دايوت أوباميكانو الركلة الحاسمة محققا فوزا آخر بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح.

تشكيلة إسبانيا المحتملة

أوناي سيمون؛ مينغويزا، كوبارسي، هويسن، كوكوريلا؛ بيدري، رويز؛ جمال، أولمو، ويليامز؛ موراتا.

تشكيلة فرنسا المحتملة

مينيان؛ غوستو، كوناتي، لوكاس هيرنانديز، ديني؛ تشواميني، كوني، رابيو؛ أوليسي، مبابي، مواني.

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مباراتا المركز الثالث والنهائي