رياضة

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

كومبو من اليمين Spain's forward #19 Lamine Yamal, Spain's midfielder #17 Nico Williams and Spain's forward #25 Fermin Lopez celebrate after winning the UEFA Euro 2024 final football match between Spain and England at the Olympiastadion in Berlin on July 14, 2024. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) و Soccer Football - Nations League - Quarter Final - Second Leg - France v Croatia - Stade de France, Saint-Denis, France - March 23, 2025 France's Kylian Mbappe scores a penalty during the penalty shootout REUTERS/Sarah Meyssonnier
لامين جمال نجم إسبانيا (يمين) ومبابي قائد منتخب فرنسا (وكالات)
3/6/2025

نستعرض موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024-2025 وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة الخميس الخامس من يونيو/حزيران الجاري على ملعب شتوتغارت أرينا في ألمانيا.

وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة فرنسا ضد إسبانيا:

  • beIN Sports HD 3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وصلت إسبانيا إلى الدور قبل النهائي بفوزٍ مثير على هولندا في ربع النهائي. بعد التعادل 2-2 في روتردام، حسم لاروخا مباراة الإياب بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بفضل ركلة بيدري الحاسمة بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3 في فالنسيا.

احتاجت فرنسا أيضا إلى ركلات الترجيح للتأهل إلى نصف النهائي، بعد أن عوضت تأخرها بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب ضد كرواتيا.

عادل مايكل أوليسي وعثمان دمبيلي النتيجة في باريس، قبل أن ينقذ مايك ماينيان ركلة جزاء، ويسجل دايوت أوباميكانو الركلة الحاسمة محققا فوزا آخر بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح.

تشكيلة إسبانيا المحتملة

أوناي سيمون؛ مينغويزا، كوبارسي، هويسن، كوكوريلا؛ بيدري، رويز؛ جمال، أولمو، ويليامز؛ موراتا.

تشكيلة فرنسا المحتملة

مينيان؛ غوستو، كوناتي، لوكاس هيرنانديز، ديني؛ تشواميني، كوني، رابيو؛ أوليسي، مبابي، مواني.

إعلان

مباراتا المركز الثالث والنهائي

  • 8 يونيو/حزيران: يتنافس الفريقان المهزومان في نصف النهائي على تحديد المركز الثالث (ملعب شتوتغارت أرينا، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).
  • النهائي
    8 يونيو/حزيران: ملعب ميونخ، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
المصدر : الجزيرة + وكالات

إعلان