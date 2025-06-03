موعد مباراة البحرين ضد السعودية في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة منتخب البحرين ضد نظيره السعودي، بالجولة التاسعة للدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، والقنوات الناقلة.

موعد مباراة البحرين والسعودية

تقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو/حزيران، على ملعب البحرين الوطني.

وتبدأ مباراة البحرين ضد السعودية الساعة السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والمنامة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة السعودية ضد البحرين:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وانتهت المباراة السابقة بين المنتخبين بفوز البحرين 3-2 على السعودية.

ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة:

اليابان (20 نقطة) أستراليا (13 نقطة) السعودية (10 نقاط) إندونيسيا (9 نقاط) البحرين (6 نقاط) الصين (6 نقاط)

موقف السعودية قبل مواجهة البحرين

وتتفوق أستراليا بقيادة المدرب توني بوبوفيتش بفارق 3 نقاط على السعودية قبل مباراتين على نهاية المرحلة الثالثة، مما يعني أن فوز فريق المدرب إيرفي رينار خارج أرضه على البحرين سيؤجل حسم بطاقة التأهل المتبقية عن المجموعة الثالثة إلى الجولة الأخيرة عندما تحل أستراليا ضيفة على السعودية يوم الثلاثاء المقبل.

وإذا فازت أستراليا على اليابان التي تضم تشكيلتها مجموعة من اللاعبين الذين لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب، وخسارة السعودية في الرفاع، فإن أستراليا ستتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة تواليا.

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وحصلت اليابان وإيران (من المجموعة الأولى) بالفعل على مقعدين من أصل 8 مقاعد لآسيا في كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ يتأهل صاحبا أول مركزين في 3 مجموعات من المرحلة الثالثة في التصفيات الآسيوية مباشرة إلى البطولة.

وستتأهل المنتخبات التي تنهي المرحلة الثالثة في المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة من التصفيات للحصول على المقعدين المتبقيين، وسيقصى أصحاب المركزين الخامس والسادس.