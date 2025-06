شاهد.. حكم إنجليزي شهير يتحوّل إلى عامل توصيل

يعمل الحكم الإنجليزي الموقوف ديفيد كوت في وظيفة أخرى غريبة ومؤقتة بعيدا عن إدارة مباريات كرة القدم، من أجل إعالة نفسه وأسرته.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الحكم المثير للجدل يعمل حاليا في توصيل الطرود لصالح إحدى الشركات الإنجليزية.

وأُصيب زوجان من مدينة ليفربول بالدهشة، بعدما شاهدا كوت من خلال كاميرا منزلية وهو يقف على باب بيتهم كي يسلّمهم طردا.

Sacked Premier League referee David Coote has been spotted delivering parcels for courier firm Evri Via SWNS pic.twitter.com/Os5XbRPk0q

وقالت صاحبة المنزل "زوجي طلب قطعة غيار لمركبة يعمل عليها، وعندما رأى كوت قال بدهشة إنه يعمل في توصيل الطرود!".

وأضافت "قلت يا إلهي! هل هذا صحيح؟! في النهاية هو المسؤول عن وصوله إلى هذا الحال، كوت وضع نفسه في هذا الموقف".

من جهته، قال كوت، البالغ من العمر 42 عاما، في تصريحات أبرزتها الصحيفة ذاتها، "أحاول حاليا أن أكسب رزقا شريفا، أريد مواصلة حياتي بطريقة صحيحة وشريفة".

وأضاف "حاليا أفعل ما أريده. هذه الوظيفة ليست طويلة الأمد بل مؤقتة، إنها تبقيني مشغولا ومحافظا على الشغف".

وتابع الحكم الذي يعيش في مدينة ليفربول "أركّز على فعل الأشياء المهمة مثل قضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء والعائلة".

وكانت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أوقفت كوت عن التحكيم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب مخالفات خطيرة في عقده.

وقبلها بشهر تعرّض للإيقاف بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يسيء -على ما يبدو- إلى ليفربول ومدربه السابق يورغن كلوب، حيث وصف الأخير "بالألماني الحقير" وفق "ذا صن".

وتواصلت متاعب الحكم الإنجليزي بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقافه في مارس/آذار الماضي عن ممارسة أي نشاط تحكيمي بالمسابقات الأوروبية حتى صيف العام 2026، بسبب سلوكه خلال بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وفتحت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي تحقيقا مع كوت بعد ظهور مقطع فيديو يظهر فيه وهو يستنشق مسحوقا أبيض، في حادثة يزعم أنها وقعت أثناء مشاركته في إدارة مباريات "يورو 2024" بألمانيا، ليعترف فيما بعد بتعاطيه المخدرات.

🟢 𝑵𝑬𝑾𝑺: Ex-Premier League referee David Coote has been seen delivering Evri parcels. He is currently suspended until June 2026 after appearing in video's where he insulted Jurgen Klopp and snorted white powder. pic.twitter.com/Es0aNxvMND

