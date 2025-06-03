جميع أبطال المسابقات الأوروبية الكبرى في موسم 2024-2025

أُسدل الستار السبت الماضي على الموسم الكروي 2024-2025 في أوروبا، الذي شهد عديدا من المفاجآت السارة لبعض الفرق، وعلى النقيض كان محبطا لأندية كبرى بسبب النتائج المخيبّة للآمال التي سجلتها.

وكان باريس سان جيرمان صاحب اليد العليا في ما يتعلق بإنجازات وألقاب الموسم الكروي، بانضمامه إلى الفرق التي نجحت في التتويج بالثلاثية في تاريخها بعد حصده جميع البطولات التي نافس فيها محليا وأوروبيا وكان آخرها دوري أبطال أوروبا.

وبالموازاة مع ذلك، يُعد برشلونة الإسباني ثاني أكثر الفرق الأوروبية نجاحا بعد بسط سيطرته المطلقة على جميع الألقاب المحلية في إسبانيا، واللافت أن جميعها جاء على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد بشكل مباشر.

وعلى الصعيد القاري، ابتسمت الكأس ذات الأذنين أخيرا لباريس سان جيرمان، في حين سيطرت الأندية الإنجليزية على البطولتين الأخريين.

لحظة خالدة في الذاكرة 🏆 pic.twitter.com/RSrEOpjrWw — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 3, 2025

وعلى الجهة المقابلة، خرج ريال مدريد بموسم صفري رغم كتيبته المدججة بالنجوم، وكان آخرهم كيليان مبابي الذي وقّع للنادي الملكي الصيف الماضي، والحال ذاتها تنطبق على إنتر ميلان الذي لم يفز بأي لقب رغم ترشيحه لتحقيق الثلاثية التاريخية في الأمتار الأخيرة من الموسم.

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وتاليا، جميع الفرق المتوجة ببطولات الدول الكبرى وكذلك البطولات القارية الأوربية:

إنجلترا:

ليفربول بطل الدوري الممتاز.

كريستال بالاس بطل كأس الاتحاد.

نيوكاسل يونايتد بطل كأس رابطة الأندية المحترفة.

مانشستر سيتي بطل الدرع الخيرية (كأس السوبر).

إسبانيا:

احتكر برشلونة الثلاثية المحلية بتتويجه بألقاب الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.

إيطاليا:

نابولي بطل الدوري.

بولونيا بطل الكأس .

ميلان بطل السوبر.

ألمانيا:

بايرن ميونخ بطل الدوري.

شتوتغارت بطل الكأس.

باير ليفركوزن بطل السوبر.

فرنسا:

بسط باريس سان جيرمان سيطرته المطلقة على جميع الألقاب المحلية في بلاده: الدوري، والكأس، وكأس السوبر.

البطولات الأوروبية: