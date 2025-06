كل ما تريد معرفته عن بطولة ويمبلدون 2025 للتنس والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق التنس على مدار الأسبوعين القادمين إلى المملكة المتحدة وتحديدا إلى ملاعب نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه بجنوب لندن، لمتابعة واحدة من أعرق بطولات الكرة الصفراء في التاريخ ألا وهي بطولة ويمبلدون.

وتنطلق البطولة العريقة لفئتي الرجال والنساء، التي تُعد ثالت البطولات الكبرى (الغراند سلام) والوحيدة التي تُقام على ملاعب عشبية، يوم غد الاثنين وتستمر حتى 13 يوليو/تموز القادم.

The finishing touches before The Championships get under way 🌱#Wimbledon pic.twitter.com/SPjZlFmSxS — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2025

وتاليا مواعيد جميع أدوار بطولة ويمبلدون

الأدوار من الأول إلى الرابع: من 30 يونيو/حزيران 2025 إلى 7 يوليو/تموز.

ربع النهائي: 8 و9 يوليو/تموز 2025.

نصف نهائي فردي السيدات: 10 يوليو/تموز 2025.

نصف نهائي فردي الرجال: 11 يوليو/تموز 2025.

نهائي فردي السيدات: 12 يوليو/تموز 2025.

نهائي فردي الرجال: 13 يوليو/تموز 2025.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسة شرسة على اللقب في الفئتين، خاصة بين الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب، الإيطالي يانيك سينر والصربي نوفاك ديوكوفيتش والألماني ألكسندر زفيريف وآخرين لدى الرجال، والبيلاروسية أرينا سالبالينكا والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا ومواطنتها باربورا كريتشيكوفا حاملة اللقب لدى السيدات.

Astounding Alcaraz 🤩 The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) 🇪🇸 pic.twitter.com/bEbT9HwMZh — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

زي موّحد للاعبين

يُجبر منظمو البطولة اللاعبين على ارتداء ملابس بيضاء بالكامل، وهي البطولة الوحيدة بين نظيراتها الكبرى (أستراليا المفتوحة، رولان غاروس، أميركا المفتوحة) التي تفرض هذه القاعدة.

ويشمل ذلك الملابس (قميص وسروال) وكذلك الأحذية والقبّعات وأربطة الرأس وأساور المعصم.

بينما يتمتع المشجعون بحرية أكبر في هذا الجانب فليس هناك ما يجبرهم على ارتداء ملابس معيّنة، لكن يُفضّل أن تكون أنيقة خاصة أولئك الذين يجلسون في المدرجات الرئيسية وتحديدا بالملعب المركزي، أما المدعوّون إلى المنصة الملكية فهم مطالين بارتداء ملابس رسمية.

SCOOP: Federer, Nadal, Kyrgios and Dimitrov will be playing in… WHITE at #Wimbledon! pic.twitter.com/GKzifhxl0n — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 27, 2017

جديد ويمبلدون 2025

لأول مرة في تاريخ البطولة يتم الاستغناء عن حكام الخطوط واستبدالهم بنظام إلكتروني، تماما كما حصل في بطولتي أستراليا وأميركا المفتوحة للتنس.

لكن المنظمين أعلنوا أنه سيتم توظيف 80 حكما سابقا كمساعدين في كل ملعب لدعم الحكم الأساسي، سيتدخلون في حالة تعطل النظام الإلكتروني (التكنولوجيا) الذي يعتمد على أكثر من 450 كاميرا في أي من الملاعب الـ18 المستخدمة.

الجوائز المالية لبطولة ويملبدون 2025

ارتفعت قيمة الجوائز المالية في النسخة الجديدة إلى أرقام قياسية، حيث وصلت إلى 72.6 مليون دولار أميركي بزيادة نسبتها 7% عن البطولة الماضية.

ويحصل الفائز باللقب في فردي الرجال والسيدات على جائزة مالية تبلغ 4.08 مليون دولار، بزيادة تفوق الـ11% عن العام الفائت.

أكثر اللاعبين تتويجا ببطولة ويمبلدون

السويسري روجر فيدرر: حصد 8 ألقاب في فردي الرجال.

التشيكية مارتيتا نافراتيلوفا: حصدت 9 ألقاب في فردي السيدات.

مشاهدة بطولة ويمبلدون للتنس

تحظى البطولة العريقة باهتمام إعلامي كبير على مستوى العالم، إذ سيتم نقل مباريات البطولة في أكثر من 220 منطقة جغرافية عبر القنوات الأرضية والفضائية وكذلك المنصات الرقمية.

وبإمكان عشاق الكرة الصفراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعة مباريات البطولة عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية مالكة الحقوق الحصرية