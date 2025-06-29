رونالدو: أنتمي إلى السعودية

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي إنه "برتغالي ولكني أنتمي إلى المملكة السعودية".

وجاءت تصريحات رونالدو بعد توقيعه لتمديد عقده مع "العالمي" حتى عام 2027.

وأضاف رونالدو أنني قلت في عدد من المناسبات السابقة إنني "أنتمي للسعودية"، كما أشاد بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبفريقه والمحيطين به.

🎙️ قائد #النصر السعودي كريستيانو رونالدو :

" علينا أن نذكر صاحب السمو الملكي "ولي عهدنا" لأنه يقوم بجهد وعمـل رائع 💚

" أنا برتغالي 🇵🇹 ، ولكنّي أنتمي للمملكة العربية السعودية "🇸🇦 pic.twitter.com/hAPaQoqBLo — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 28, 2025

وأكد "بالطبع يجب أن نذكر ولي عهدنا لأنه يقوم بجهد رائع وعمل رائع، وهو أهم شخصية مؤثرة في هذا التغيير والتطور الناجح للدولة، لذا يجب أن نشيد ونقدر عمله وبقريقه والأشخاص الذين يعملون معه".

وختم "أنا سعيد جدا، يجب أن تكونوا فخورين ببلدكم، لأنه بلد رائع، والمستقبل سيكون مشرقا لأن الأمور تتطور بسرعة في السعودية. أنتم لا تتكلمون فقط بل تنفذون، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية".

وفي فيديو آخر نشره النصر عبر منصة إكس، كشف رونالدو أن "هدفي بالطبع هو الفوز دائما بالألقاب المهمة مع النصر، ما زلت أؤمن بذلك، ولهذا السبب جددت عقدي لسنتين إضافيتين لأنني أؤمن بأنني سأكون بطلا في السعودية".

وأضاف "بالطبع منذ أول يوم لي هنا كنت أحمل مسؤولية إحداث تغيير، ليس فقط في النصر بل في السعودية أيضا".

ورغم فوز رونالدو (40 عاما) بكأس العرب للأندية الأبطال مع النصر، فإنه لم يتمكن من قيادته للقب الدوري.

وأوضح هداف ريال مدريد السابق أنه رفض اللعب في كأس العالم للأندية في نسختها الموسعة المقامة حاليا في الولايات المتحدة لكي يحصل على الراحة اللازمة قبل موسم شاق.

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وسجل رونالدو 99 هدفا في 111 مباراة مع النصر، وسجل في الموسم الماضي 35 هدفا ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي (هداف الدوري).

ولم يعلن النصر عن قيمة أو مدة العقد، لكن صحيفة صن الإنجليزية أشارت إلى تفاصيل عقد رونالدو الضخم مع "العالمي" بقيمة إجمالية 675.48 مليون دولار.

وتاليا التفاصيل المالية لعقد رونالدو الجديد مع النصر وفق صحيفة صن الإنجليزية: