رونالدو: أنتمي إلى السعودية
قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي إنه "برتغالي ولكني أنتمي إلى المملكة السعودية".
وجاءت تصريحات رونالدو بعد توقيعه لتمديد عقده مع "العالمي" حتى عام 2027.
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رونالدو يجدد عقده مع النصر السعودي
وأضاف رونالدو أنني قلت في عدد من المناسبات السابقة إنني "أنتمي للسعودية"، كما أشاد بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبفريقه والمحيطين به.
🎙️ قائد #النصر السعودي كريستيانو رونالدو :
" علينا أن نذكر صاحب السمو الملكي "ولي عهدنا" لأنه يقوم بجهد وعمـل رائع 💚
" أنا برتغالي 🇵🇹 ، ولكنّي أنتمي للمملكة العربية السعودية "🇸🇦 pic.twitter.com/hAPaQoqBLo
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 28, 2025
وأكد "بالطبع يجب أن نذكر ولي عهدنا لأنه يقوم بجهد رائع وعمل رائع، وهو أهم شخصية مؤثرة في هذا التغيير والتطور الناجح للدولة، لذا يجب أن نشيد ونقدر عمله وبقريقه والأشخاص الذين يعملون معه".
وختم "أنا سعيد جدا، يجب أن تكونوا فخورين ببلدكم، لأنه بلد رائع، والمستقبل سيكون مشرقا لأن الأمور تتطور بسرعة في السعودية. أنتم لا تتكلمون فقط بل تنفذون، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية".
وفي فيديو آخر نشره النصر عبر منصة إكس، كشف رونالدو أن "هدفي بالطبع هو الفوز دائما بالألقاب المهمة مع النصر، ما زلت أؤمن بذلك، ولهذا السبب جددت عقدي لسنتين إضافيتين لأنني أؤمن بأنني سأكون بطلا في السعودية".
وأضاف "بالطبع منذ أول يوم لي هنا كنت أحمل مسؤولية إحداث تغيير، ليس فقط في النصر بل في السعودية أيضا".
ورغم فوز رونالدو (40 عاما) بكأس العرب للأندية الأبطال مع النصر، فإنه لم يتمكن من قيادته للقب الدوري.
وأوضح هداف ريال مدريد السابق أنه رفض اللعب في كأس العالم للأندية في نسختها الموسعة المقامة حاليا في الولايات المتحدة لكي يحصل على الراحة اللازمة قبل موسم شاق.
وسجل رونالدو 99 هدفا في 111 مباراة مع النصر، وسجل في الموسم الماضي 35 هدفا ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي (هداف الدوري).
ولم يعلن النصر عن قيمة أو مدة العقد، لكن صحيفة صن الإنجليزية أشارت إلى تفاصيل عقد رونالدو الضخم مع "العالمي" بقيمة إجمالية 675.48 مليون دولار.
وتاليا التفاصيل المالية لعقد رونالدو الجديد مع النصر وفق صحيفة صن الإنجليزية:
- 244.3 مليون دولار سنويا.
- نحو 20 مليون دولار شهريا.
- نحو 4.69 ملايين دولار أسبوعيا.
- نحو 670 ألف دولار يوميا.
- نحو 28 ألف دولار في الساعة.
- نحو 465 دولارا في الدقيقة.
- نحو 8 دولارات في الثانية.
- %15 ملكية النصر (تقدر قيمتها بـ45.3 مليون دولار).
- مكافأة التوقيع 33.6 مليون دولار وتزيد إلى 52.1 مليونا إذا فعّل السنة الثانية من عقده.
- مكافأة 109.8 آلاف دولار لكل هدف (تزيد بنسبة 20% في السنة الثانية).
- مكافأة 54.9 ألف دولار لكل تمريرة حاسمة (تزيد بنسبة 20% في السنة الثانية).
- مكافأة 11 مليون دولار إذا فاز النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين.
- مكافأة 5.5 ملايين دولار إذا فاز بالحذاء الذهبي في الدوري السعودي للمحترفين.
- مكافأة 8.9 ملايين دولار إذا تأهل النصر إلى دوري أبطال آسيا وفاز به.
- 5.5 ملايين دولار نفقات الطائرات الخاصة يغطيها النصر.
- صفقات رعاية بقيمة 82.3 مليون دولار وعد بها النصر مع شركات سعودية جديدة وشركات في السوق الآسيوية.
- 16 شخصا لخدمة رونالدو وعائلته بدوام كامل، بما في ذلك 3 سائقين و4 معينات منازل وطاهيان و3 بستانيين و4 أفراد أمن.