الأردن يرفض مواجهة إسرائيل في كأس العالم للشباب بكرة السلة

رفض الاتحاد الأردني لكرة السلة مواجهة منتخب بلاده للشباب منافسه الإسرائيلي في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في سويسرا، ووجه كتابا إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) لإبلاغه بهذا الرفض والانسحاب رسميا من المباراة.

ونشر الاتحاد الأردني لكرة السلة بيانا رسميا -اليوم الأحد- جاء فيه أنه "بناء على المراسلات بين الاتحاد الأردني لكرة السلة والاتحاد الدولي لكرة السلة، حول مباراة منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 عاما أمام منتخب "إسرائيل" في كأس العالم المقامة في سويسرا، والمقرر أن تقام الأحد الموافق 29 يونيو/حزيران الحالي".

وتابع البيان أنه "طالب الاتحاد الأردني بعدم خوض المباراة، وبناء على ما سبق، قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عدم إقامة المباراة بين الطرفين اليوم، وسيكون هناك قرار باحتساب النتيجة لصالح الفريق الخصم".

ورغم أن منتخب الأردن لهذه الفئة كان يتحضر للمشاركة في هذه البطولة بكل قوة، إذ تحضر لها منذ سنوات وكان يسعى لتقديم مستوى مُميز فيها بسبب التحضيرات المكثفة من اللاعبين، لكن الاتحاد الأردني لكرة السلة اتخذ قرارا بعدم الدخول في جدل كبير ومواجهة منتخب إسرائيل.

ويلعب منتخب الأردن تحت 19 سنة لكرة السلة في المجموعة الثالثة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات الدومينيكان وسويسرا وإسرائيل، وخسر المنتخب الأردني أول مواجهة أمام منتخب الدومينيكان (79-69)، وبتخسيره المباراة الثانية في المجموعة، سيواجه الأردن منتخب سويسرا في الجولة الثالثة والأخيرة.