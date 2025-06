بالفيديو.. توبوريا يهزم أوليفيرا بالضربة القاضية

حسم المصارع الإسباني المجري إيليا توبوريا نزاله ضد نظيره البرازيلي تشارلز أوليفيرا بطريقة استثنائية وخاطفة في بطولة "يو إف سي 137".

وأطاح توبوريا (28 عاما) بمنافسه أوليفيرا بالضربة القاضية خلال النزال الذي جرى في صالة "موبايل آرينا" بلاس فيغاس الأميركية.

وأنهى توبوريا النزال منذ الجولة الأولى بالضربة القاضية.

وحظي المصارعان بتشجيع كبير في أثناء دخولهما الحلبة، لكن توبوريا كان المبادر للهجوم، إذ وجّه لكمة فتحت جرحا فوق عين أوليفيرا.

وبعد تفوّقه في تبادل اللكمات على الأرض، عاد النزال بين الرجلين وقوفا وحينها وجّه توبوريا ضربته القاضية المميزة.

وبعدما تقدّم أوليفيرا ناحية توبوريا، وجّه الأخير ضربة مستقيمة باليد اليمنى تلتها مباشرة ضربة خطّاف باليد اليسرى، ليسقط الملاكم البرازيلي على الأرض فاقدا الوعي، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ILIA TOPURIA IS THE NEW LIGHTWEIGHT CHAMPION! 💪 🔥

He closed at -185 to defeat Charles Oliveira by KO 👏 pic.twitter.com/uHHfQLQT62

— ESPN BET (@ESPNBET) June 29, 2025