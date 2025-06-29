بالفيديو.. توبوريا يهزم أوليفيرا بالضربة القاضية

حسم المصارع الإسباني المجري إيليا توبوريا نزاله ضد نظيره البرازيلي تشارلز أوليفيرا بطريقة استثنائية وخاطفة في بطولة "يو إف سي 137".

وأطاح توبوريا (28 عاما) بمنافسه أوليفيرا بالضربة القاضية خلال النزال الذي جرى في صالة "موبايل آرينا" بلاس فيغاس الأميركية.

وأنهى توبوريا النزال منذ الجولة الأولى بالضربة القاضية.

وحظي المصارعان بتشجيع كبير في أثناء دخولهما الحلبة، لكن توبوريا كان المبادر للهجوم، إذ وجّه لكمة فتحت جرحا فوق عين أوليفيرا.

وبعد تفوّقه في تبادل اللكمات على الأرض، عاد النزال بين الرجلين وقوفا وحينها وجّه توبوريا ضربته القاضية المميزة.

وبعدما تقدّم أوليفيرا ناحية توبوريا، وجّه الأخير ضربة مستقيمة باليد اليمنى تلتها مباشرة ضربة خطّاف باليد اليسرى، ليسقط الملاكم البرازيلي على الأرض فاقدا الوعي، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ILIA TOPURIA IS THE NEW LIGHTWEIGHT CHAMPION! 💪 🔥 He closed at -185 to defeat Charles Oliveira by KO 👏 pic.twitter.com/uHHfQLQT62 — ESPN BET (@ESPNBET) June 29, 2025

واحتفل توبوريا بانتصاره بتظاهره كأنه يشرب فنجان شاي وهميا، قبل أن يرفع حزامي البطولة.

ويُعد هذا الانتصار الساحق على أوليفيرا استمرارا لسلسلة انتصارات توبوريا على نجوم كبار، مثل ألكسندر فولكانوفسكي وماكس هولواي، مما يعزز مكانته بوصفه أبرز المقاتلين في منظمة "يو إف سي".

وقال توبوريا في تصريحات بعد الفوز: "أنا الآن أمثّل الجيل الجديد من فنون القتال المختلط. هذه هي المرحلة التالية من اللعبة".

وأكد توبوريا "خلال النزال نفذت تماما ما خططت له. ضربة باليد اليمنى خطاف باليسرى، وبوم! فأظلمت الدنيا في وجهه".

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وأصبح الإسباني توبوريا عاشر مقاتل في تاريخ "يو إف سي" يحقق إنجاز حمل لقبين في فئتين مختلفتين، كما عزز سجلّه الخالي من الهزائم إلى 17 نزالا.

من جهته، كان أوليفيرا (35 عاما) يسعى ليصبح أول مقاتل يحقق لقب الوزن الخفيف مرتين في تاريخ "يو إف سي".

يُذكر أن النزال حُدد بين توبوريا وأوليفيرا على لقب الوزن الخفيف بعد إعلان البطل الداغستاني إسلام ماخاشيف تخليه عن اللقب للانتقال إلى فئة الوزن المتوسط.