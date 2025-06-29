قميص برشلونة للكلاسيكو مستوحى من المباراة الأسطورية عام 2005

ينوي نادي برشلونة بطل الثلاثية المحلية في إسبانيا تجهيز قميص خاص يخوض به مباراتي الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد في الدوري الإسباني بالموسم المقبل 2025-2026.

وذكرت الصحف الكتالونية المقربة -خاصة "سبورت" و"موندو ديبورتيفو"- أن برشلونة يتعاون مع شركة "نايكي" الأميركية المتخصصة في المستلزمات الرياضية من أجل تصميم قميص خاص بتلك المباراتين.

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وسيكون القميص الجديد مستوحى من إحدى المباريات التاريخية التي لا تُنسى بالنسبة لبرشلونة، وفاز فيه قبل نحو 20 عاما على ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو بنتيجة كبيرة.

وكشف الحساب المتخصص بقمصان برشلونة "ميمورابيليا 1899" عبر منصة إكس تفاصيل القميص الذي يتطابق مع الزي الذي ارتداه لاعبو النادي الكتالوني في مباراتهم ضد ريال مدريد أواخر عام 2005.

♟️Barcelona will have a special fourth jersey branded as an 𝐄𝐋 𝐂𝐋Á𝐒𝐈𝐂𝐎 for the 2025/26 season! Inspired by the legendary match on November 19, 2005, when Barcelona triumphed 0:3 at Santiago Bernabéu. 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐢𝐧𝐡𝐨 stole the show with two breathtaking goals in… pic.twitter.com/50IF5AD896 — memorabilia1899.co (@memorabilia1899) June 27, 2025

وفي ذلك الكلاسيكو -الذي احتضنه ملعب البرنابيو يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005- اكتسح برشلونة بقيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد غريمه ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

وفي تلك الليلة سجل الكاميروني صامويل إيتو الهدف الأول لبرشلونة، قبل أن يتألق النجم البرازيلي رونالدينيو ويضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني بعد أن تلاعب بدفاع ريال مدريد.

ورغم شدة المنافسة وربما العداوة التاريخية بين الفريقين فإن تألق رونالدينيو لم يمنع جماهير البرنابيو من الوقوف له والتصفيق بحرارة، في لقطة نُقشت في تاريخ الدوري الإسباني عامة وذاكرة مشجعي برشلونة خصوصا.

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وأوضحت الصحيفتان أن برشلونة سيرتدي ذلك القميص المخطط مع السروال الأحمر في مباراتيه ضد ريال مدريد "تكريما لتلك المباراة التاريخية".

في الأثناء، أشارت صحيفة "سبورت" إلى أن تفاصيل توافق هذا القميص مع رعاية منصة "سبوتيفاي" -التي اعتادت المواسم الأخيرة إصدار قمصان مخصصة لمباريات الكلاسيكو- غير واضحة حتى الآن.

ومن المنتظر أن يعلن برشلونة خلال الأسبوع القادم عن القميص الأساسي الذي سيرتديه الفريق الموسم المقبل.

ورغم تسريب صور على مواقع التواصل الاجتماعي للقمصان الثلاثة التي سيرتديها الفريق الكتالوني بموسم 2025-2026 فإن برشلونة لم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الخصوص، كما لم يطرح أي قميص للبيع حتى الآن.

Barcelona's special 'El Clasico' jersey for next season will be inspired by the 2005/2006 kit. pic.twitter.com/UXXv4thy0O — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 27, 2025

ومن المتوقع أن تُصدر رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم جدول مباريات النسخة الجديدة من الليغا يوم الثلاثاء المقبل، والتي سيدخلها برشلونة من أجل الدفاع عن لقبه، في حين سيحاول ريال مدريد استعادته من الغريم الكتالوني بعد أن دعم صفوفه بالعديد من الصفقات.

ومن المقرر أن ينطلق موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس/آب 2025 وينتهي يوم 24 مايو/أيار 2026.