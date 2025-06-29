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قميص برشلونة للكلاسيكو مستوحى من المباراة الأسطورية عام 2005

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 19: Ronaldinho of Barcelona scores a goal against Real Madrid goalkeeper Iker Casillas during a Primera Liga match between Real Madrid and F.C. Barcelona at the Bernabeu on November 19, 2005 in Madrid, Spain.(Photo by Denis Doyle/Getty Images)
رونالدينيو قدّم واحدة من أعظم مبارياته في الكلاسيكو الذي أقيم عام 2005 (غيتي)
29/6/2025-|آخر تحديث: 13:43 (توقيت مكة)

ينوي نادي برشلونة بطل الثلاثية المحلية في إسبانيا تجهيز قميص خاص يخوض به مباراتي الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد في الدوري الإسباني بالموسم المقبل 2025-2026.

وذكرت الصحف الكتالونية المقربة -خاصة "سبورت" و"موندو ديبورتيفو"- أن برشلونة يتعاون مع شركة "نايكي" الأميركية المتخصصة في المستلزمات الرياضية من أجل تصميم قميص خاص بتلك المباراتين.

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وسيكون القميص الجديد مستوحى من إحدى المباريات التاريخية التي لا تُنسى بالنسبة لبرشلونة، وفاز فيه قبل نحو 20 عاما على ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو بنتيجة كبيرة.

وكشف الحساب المتخصص بقمصان برشلونة "ميمورابيليا 1899" عبر منصة إكس تفاصيل القميص الذي يتطابق مع الزي الذي ارتداه لاعبو النادي الكتالوني في مباراتهم ضد ريال مدريد أواخر عام 2005.

وفي ذلك الكلاسيكو -الذي احتضنه ملعب البرنابيو يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005- اكتسح برشلونة بقيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد غريمه ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

وفي تلك الليلة سجل الكاميروني صامويل إيتو الهدف الأول لبرشلونة، قبل أن يتألق النجم البرازيلي رونالدينيو ويضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني بعد أن تلاعب بدفاع ريال مدريد.

ورغم شدة المنافسة وربما العداوة التاريخية بين الفريقين فإن تألق رونالدينيو لم يمنع جماهير البرنابيو من الوقوف له والتصفيق بحرارة، في لقطة نُقشت في تاريخ الدوري الإسباني عامة وذاكرة مشجعي برشلونة خصوصا.

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وأوضحت الصحيفتان أن برشلونة سيرتدي ذلك القميص المخطط مع السروال الأحمر في مباراتيه ضد ريال مدريد "تكريما لتلك المباراة التاريخية".

في الأثناء، أشارت صحيفة "سبورت" إلى أن تفاصيل توافق هذا القميص مع رعاية منصة "سبوتيفاي" -التي اعتادت المواسم الأخيرة إصدار قمصان مخصصة لمباريات الكلاسيكو- غير واضحة حتى الآن.

ومن المنتظر أن يعلن برشلونة خلال الأسبوع القادم عن القميص الأساسي الذي سيرتديه الفريق الموسم المقبل.

ورغم تسريب صور على مواقع التواصل الاجتماعي للقمصان الثلاثة التي سيرتديها الفريق الكتالوني بموسم 2025-2026 فإن برشلونة لم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الخصوص، كما لم يطرح أي قميص للبيع حتى الآن.

ومن المتوقع أن تُصدر رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم جدول مباريات النسخة الجديدة من الليغا يوم الثلاثاء المقبل، والتي سيدخلها برشلونة من أجل الدفاع عن لقبه، في حين سيحاول ريال مدريد استعادته من الغريم الكتالوني بعد أن دعم صفوفه بالعديد من الصفقات.

ومن المقرر أن ينطلق موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس/آب 2025 وينتهي يوم 24 مايو/أيار 2026.

المصدر: الصحافة الإسبانية

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