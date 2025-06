قميص برشلونة للكلاسيكو مستوحى من المباراة الأسطورية عام 2005

ينوي نادي برشلونة بطل الثلاثية المحلية في إسبانيا تجهيز قميص خاص يخوض به مباراتي الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد في الدوري الإسباني بالموسم المقبل 2025-2026.

وذكرت الصحف الكتالونية المقربة -خاصة "سبورت" و"موندو ديبورتيفو"- أن برشلونة يتعاون مع شركة "نايكي" الأميركية المتخصصة في المستلزمات الرياضية من أجل تصميم قميص خاص بتلك المباراتين.

وسيكون القميص الجديد مستوحى من إحدى المباريات التاريخية التي لا تُنسى بالنسبة لبرشلونة، وفاز فيه قبل نحو 20 عاما على ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو بنتيجة كبيرة.

وكشف الحساب المتخصص بقمصان برشلونة "ميمورابيليا 1899" عبر منصة إكس تفاصيل القميص الذي يتطابق مع الزي الذي ارتداه لاعبو النادي الكتالوني في مباراتهم ضد ريال مدريد أواخر عام 2005.

♟️Barcelona will have a special fourth jersey branded as an 𝐄𝐋 𝐂𝐋Á𝐒𝐈𝐂𝐎 for the 2025/26 season!

Inspired by the legendary match on November 19, 2005, when Barcelona triumphed 0:3 at Santiago Bernabéu.

𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐢𝐧𝐡𝐨 stole the show with two breathtaking goals in… pic.twitter.com/50IF5AD896

