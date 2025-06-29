موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس بثمن نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

واحتل يوفنتوس المركز الثاني في المجموعة السابعة ليحجز مكانه في دور الـ16 من البطولة، في حين حصد ريال مدريد 7 نقاط من مبارياته الثلاث ليتصدر المجموعة الثامنة.

متى موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية؟

تقام مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس الثلاثاء الموافق الأول من يوليو/تموز المقبل على ملعب هارد روك في ميامي غاردنز بولاية فلوريدا الأميركية.

افتتح ريال مدريد مشواره في دور المجموعات على ملعب هارد روك بالتعادل 1-1 مع الهلال السعودي في 18 يونيو/حزيران الجاري، لكن هذه ستكون التجربة الأولى ليوفنتوس على هذا الملعب في كأس العالم للأندية 2025.

وتبدأ المباراة الساعة الـ11 مساء حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة (منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي).

ما قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)

قناة "إم بي سي" (MBC)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة إما بوروسيا دورتموند الألماني أو مونتيري المكسيكي في ربع النهائي المقرر في 5 يوليو/تموز المقبل، في حين قد يكون الدور نصف النهائي المحتمل ضد باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ.