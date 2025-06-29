غارديان: قطر تريد استضافة كأس العالم للأندية 2029

أفاد تقرير بريطاني بأن قطر هي أحدث دولة مهتمة باستضافة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقبلة عام 2029، والتي قد تقام في فصل الشتاء على غرار كأس العالم 2022.

وذكرت صحيفة غارديان البريطانية التي أوردت التقرير، اليوم الأحد، أن مسؤولين قطريين أجروا محادثات مع مسؤولين بارزين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال النسخة الحالية في الولايات المتحدة، نقلوا خلالها رغبتهم في تنظيم النسخة المقبلة من مونديال الأندية بعد 4 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن قطر تتعهد بتنظيم بطولة خالية من الكربون نظرا لقصر المسافات بين الملاعب، التي سبق أن استضافت كأس العالم للمنتخبات قبل 3 سنوات.

وتواجه النسخة الحالية من البطولة في الولايات المتحدة انتقادات بسبب المسافات الطويلة بين الملاعب، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة والعواصف التي أدت إلى إيقاف العديد من المباريات بالإضافة إلى حالة أرضية الملعب.

وتتسم قطر بشتاء ربيعي معتدل، وحققت نجاحا مبهرا عندما استضافت كأس العالم 2022 بين منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ومنتصف ديسمبر/كانون الأول حتى أن الفيفا وصفها بالنسخة الأفضل في تاريخ كأس العالم.

ورجح تقرير الصحيفة أن الأندية الأوروبية لن ترضى مجددا بتعطيل موسمها مرة أخرى في مثل هذا السيناريو، بينما تقام البطولة حاليا في أميركا بعد موسم طويل وشاق، مما أثار المخاوف بشأن سلامة اللاعبين.

إقامة البطولة في الشتاء يعني أنها ستكون قبل 6 أشهر فقط من كأس العالم 2030، أو في حال إقامتها في ديسمبر/كانون الأول 2028، ستكون بعد 6 أشهر فقط من بطولتي يورو 2028 وكوبا أميركا.

ولم تعلن قطر رسميا عن رغبتها في استضافة مونديال الأندية بعد، بينما أعلنت إسبانيا والمغرب، وهما من الدول المستضيفة لكأس العالم 2030، عن رغبتهما في الاستضافة إلى جانب عرض آخر من البرازيل.