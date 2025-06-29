قصة معاناة حارس فلومينينسي مع متلازمة "النوم القصير"

يعاني فابيو حارس مرمى فلومينينسي البرازيلي من ظاهرة صحية غريبة ونادرة لكنها في الواقع لا تؤثر على أدائه من الناحية الرياضية.

ويستعد فابيو وفريقه فلومينينسي لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي وصيف بطل أوروبا عند الساعة الـ10 من مساء غدٍ الاثنين بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من منافسات كأس العالم للأندية المُقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ويعوّل فلومينينسي على تألق فابيو (44 عاما) لإقصاء إنتر ومواصلة مشواره في المونديال، خاصة أنه حافظ على نظافة شباكه مرتين بدور المجموعات أمام بوروسيا دورتموند الألماني وصن داونز الجنوب أفريقي بينما استقبل هدفين في مباراة الفوز على أولسان هونداي الكوري الجنوبي 4-2.

🧱 | Wat een redding van de 4⃣4⃣-jarige Fábio, de doelman van Fluminense! 🧤 💪 #FIFACWC Kijk GRATIS en exclusief naar de #FIFACWC via DAZN: https://t.co/w56hput6pQ! 📲 pic.twitter.com/oSoav853nG — DAZN België (@DAZN_BENL) June 25, 2025

ومنذ سنوات يعاني فابيو من متلازمة "النوم القصير"، ورغم ذلك فما زال مصنّفا ضمن لاعبي الكرة القدم على مستوى النخبة وهو بهذا العمر، وفق صحيفة "آس" الإسبانية.

ويخلد فابيو إلى النوم في أيام عديدة عند الفجر ثم يستيقظ بعد 3 ساعات لإيصال أولاده إلى المدرسة، ومن هناك يذهب مباشرة إلى الحصص التدريبية، وفي أحيان أخرى لا ينام على الإطلاق.

وعن ذلك صرّح فابيو في مقابلة سابقة مع شبكة "غلوبو" البرازيلية "ذهبت إلى النوم ذات يوم عند الرابعة صباحا واستيقظت في السابعة، أوصلت ابنتي إلى المدرسة ثم أخذت ابني إلى دروس تعليم القيادة ومن هناك توجهّت مباشرة إلى مركز التدريبات".

Aos 43 anos, goleiro Fábio, do Fluminense, revela que dorme 3h e não faz musculação: "Quando fui dormir hoje eram 4h da manhã. Acordei às 7h, levei minha filha na escola, levei meu filho para fazer autoescola e tô aqui (no CT) direto. Não faço musculação, os caras ficam… pic.twitter.com/iF4TWzRwWR — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 19, 2024

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وأضاف "في الحصص التدريبية لا أؤدي تمارين تقوية العضلات وزملائي يندهشون من ذلك ويقولون لي هذا مضّر بصحتي. كنت أتساءل دائما هل هذا صحيح فعلا؟ لأني أشعر أنني بخير".

وتابع فابيو "في فترة سابقة (عندما كان لاعبا في كروزيرو) خضع الفريق لاختبار للنوم، وكانت نتائج الفحص الخاصة بي ممتازة إذ كشفت أني أنام بشكل عميق جدا. القليل من النوم الذي أحصل عليه كاف لتعافي جسدي".

وأتم الحارس البرازيلي "طبيعة جسدي تساعدني على سرعة التعافي. لطالما كنت أتعافى بسرعة وأتدرب بكثافة لذا، فإن التعافي مهم جدا لتجنب الإصابات العضلية. أحيانا أنام 3 ساعات فقط وأحيانا لا أنام أبدا. لا أتّبع أي تحضير خاص. إيماني بالله هو الأساس دائما".

ويُصنّف فابيو من الأشخاص المصابين بمتلازمة النوم القصير، أي الشخص الذي ينام أقل من 6 ساعات يوميا دون أن يؤثر ذلك سلبا على نشاطه اليومي.

وعليه ينتمي فابيو إلى مجموعة نادرة من الأشخاص وفق ما أكدت الطبيبة المتخصصة أندريا باسيلار التي تحدّثت عن هذه الظاهرة.

وقالت "متلازمة النوم القصير نادرة للغاية تُصيب أقل من 5% من سكان العالم. هناك تغيير جيني في تسلسل هذه الجينات فيُولد الشخص وهو بحاجة إلى نوم أقل".

وأضافت "خلال النهار يشعر هؤلاء الأشخاص بحالة بدنية ونفسية جيدة لمواصلة يومهم، هذه حالة تختلف تماما عن الحرمان الطوعي من النوم الذي يُعد على أنه مرض، هؤلاء الأشخاص على عكس حالة فابيو يشعرون بالتعب والنعاس ويستيقظون دائما بحالة نفسية سيئة".

A regularidade do Fábio é inacreditável. 44 anos e segue como um GOLEIRAÇO, pegando tudo no Fluminense. pic.twitter.com/egGEtQsJIf — Futmais | Menino Fut (@futtmais) June 25, 2025

ويلعب فابيو في صفوف فلومينينسي منذ يناير/كانون الثاني 2022، وتُوج مع الفريق بـ4 ألقاب، أبرزها كوبا ليبارتادوريس مرة وحيدة عام 2023.