رياضة|إيطاليا

ريال مدريد كابوس حقيقي ليوفنتوس في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

ORLANDO, FLORIDA - AUGUST 02: Vinicius Junior of Real Madrid during the pre-season friendly match between Juventus and Real Madrid at Camping World Stadium on August 02, 2023 in Orlando, Florida. (Photo by Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images)
ريال مدريد يملك أفضلية تاريخية واضحة أمام يوفنتوس قبل المواجهة بينهما في مونديال الأندية (غيتي)
29/6/2025-|آخر تحديث: 23:00 (توقيت مكة)

يصطدم يوفنتوس بنظيره ريال مدريد في واحدة من قمم الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، وهي مواجهة كلاسيكية بين الفريق الإيطالي ومنافسه "الأصعب" والأكثر إيلاما" في تاريخه الأوروبي.

ومن المقرر أن تُقام القمة الإيطالية الإسبانية مساء الثلاثاء المقبل الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب هارد روك.

وتُعتبر هذه المباراة رقم 22 بين الفريقين طوال تاريخهما، حيث تفوق ريال مدريد في عدد مرات الفوز، بخلاف تعادلين وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

MADRID, SPAIN - APRIL 11: Medhi Benatia of Juventus fouls Lucas Vazquez of Real Madrid, leading to a penalty being awarded during the UEFA Champions League Quarter Final Second Leg match between Real Madrid and Juventus at Estadio Santiago Bernabeu on April 11, 2018 in Madrid, Spain. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)
ريال مدريد تفوق على يوفنتوس خلال 21 مواجهة بينهما (يوفنتوس)

ويُعد هذا أسوأ سجّل تاريخي ليوفنتوس في البطولات الأوروبية.

وعلّقت الصحيفة على ذلك بالقول "هذه المواجهة لا تبعث على الكثير من التفاؤل في يوفنتوس، إذ يحمل الفريق الإيطالي سلسلة طويلة من النتائج المخيبة على الصعيد الأوروبي كثير منها كانت بسبب ريال مدريد".

وأضافت "لو كان ثمة خصم شكّل دائما عقدة لفريق السيدة العجوز فهو بلا شك ريال مدريد الذي ترك جرحا غائرا لا يندمل خاصة في الليالي الأوروبية الكبرى".

ففي موسم 2017-2018 كاد يوفنتوس يحقق عودة أسطورية أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إذ تقدّم 3-0 في سانتياغو برنابيو بعد أن خسر ذهابا بنفس النتيجة، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للنادي الملكي في الوقت بدل الضائع سجّل منها كريستيانو رونالدو هدف التأهل "للميرينغي".

كما خسر يوفنتوس نهائيين في البطولة الأوروبية العريقة أمام ريال مدريد، كان آخرهما موسم 2016-2017 في كارديف حين انهار الفريق الإيطالي في الشوط الثاني وتلقى هزيمة ثقيلة بنتيجة 1-4.

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وللمرة الأولى سيواجه يوفنتوس نظيره ريال مدريد بعيدا عن دوري الأبطال والقارة الأوروبية، لكن تاريخ المواجهات السابقة ينحاز للنادي الملكي، وهو ما قد يمثّل أفضلية نفسية للإسبان قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.

وتاليا تاريخ المواجهات بين يوفنتوس وريال مدريد:

  1. يوفنتوس 0-1 ريال مدريد (ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 1961-1962).
  2. ريال مدريد 0-1 يوفنتوس (إياب ربع نهائي دوري الأبطال 1961-1962).
  3. ريال مدريد 3-1 يوفنتوس (المباراة الفاصلة لربع نهائي دوري الأبطال 1961-1962).
  4. ريال مدريد 1-0 يوفنتوس (ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال 1986-1987).
  5. يوفنتوس 1-0 ريال مدريد (إياب دور الـ16 لدوري الأبطال 1986-1987 وفاز الريال بركلات الترجيح 3-2).
  6. ريال مدريد 1-0 يوفنتوس (ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 1995-1996).
  7. يوفنتوس 2-0 ريال مدريد (إياب ربع نهائي دوري الأبطال 1995-1996).
  8. ريال مدريد 1-0 يوفنتوس (نهائي دوري الأبطال 1997-1998).
  9. ريال مدريد 2-1 يوفنتوس (ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2002-2003).
  10. يوفنتوس 3-1 ريال مدريد (إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2002-2003).
  11. ريال مدريد 1-0 يوفنتوس (ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال 2004-2005).
  12. يوفنتوس 2-0 ريال مدريد (إياب ثمن نهائي دوري الأبطال 2004-2005).
  13. ريال مدريد 1-2 يوفنتوس (دور المجموعات لدوري الأبطال 2008-2009).
  14. يوفنتوس 2-0 ريال مدريد (دور المجموعات لدوري الأبطال 2008-2009).
  15. ريال مدريد 2-1 يوفنتوس (دور المجموعات لدوري الأبطال 2013-2014).
  16. يوفنتوس 2-2 ريال مدريد (دور المجموعات لدوري الأبطال 2013-2014).
  17. يوفنتوس 2-1 ريال مدريد (ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2014-2015).
  18. ريال مدريد 1-1 يوفنتوس (إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2014-2015).
  19. يوفنتوس 1-4 ريال مدريد (نهائي دوري الأبطال 2016-2017).
  20. يوفنتوس 0-3 ريال مدريد (ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 2017-2018).
  21. ريال مدريد 1-3 يوفنتوس (إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2017-2018).
المصدر: الصحافة الإسبانية

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