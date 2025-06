ريال مدريد كابوس حقيقي ليوفنتوس في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

يصطدم يوفنتوس بنظيره ريال مدريد في واحدة من قمم الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، وهي مواجهة كلاسيكية بين الفريق الإيطالي ومنافسه "الأصعب" والأكثر إيلاما" في تاريخه الأوروبي.

ومن المقرر أن تُقام القمة الإيطالية الإسبانية مساء الثلاثاء المقبل الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب هارد روك.

وتُعتبر هذه المباراة رقم 22 بين الفريقين طوال تاريخهما، حيث تفوق ريال مدريد في عدد مرات الفوز، بخلاف تعادلين وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويُعد هذا أسوأ سجّل تاريخي ليوفنتوس في البطولات الأوروبية.

وعلّقت الصحيفة على ذلك بالقول "هذه المواجهة لا تبعث على الكثير من التفاؤل في يوفنتوس، إذ يحمل الفريق الإيطالي سلسلة طويلة من النتائج المخيبة على الصعيد الأوروبي كثير منها كانت بسبب ريال مدريد".

وأضافت "لو كان ثمة خصم شكّل دائما عقدة لفريق السيدة العجوز فهو بلا شك ريال مدريد الذي ترك جرحا غائرا لا يندمل خاصة في الليالي الأوروبية الكبرى".

ففي موسم 2017-2018 كاد يوفنتوس يحقق عودة أسطورية أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إذ تقدّم 3-0 في سانتياغو برنابيو بعد أن خسر ذهابا بنفس النتيجة، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للنادي الملكي في الوقت بدل الضائع سجّل منها كريستيانو رونالدو هدف التأهل "للميرينغي".

كما خسر يوفنتوس نهائيين في البطولة الأوروبية العريقة أمام ريال مدريد، كان آخرهما موسم 2016-2017 في كارديف حين انهار الفريق الإيطالي في الشوط الثاني وتلقى هزيمة ثقيلة بنتيجة 1-4.

GALLERY 📸: Juventus 1-4 Real Madrid – the story of the #UCLfinal in photos ➡️ https://t.co/e7kyRnOoSs pic.twitter.com/uI5NXAMxS5

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2017