بالفيديو.. مدرب تشلسي يهاجم منظمي كأس العالم للأندية رغم فوزه على بنفيكا

هاجم مدرب تشلسي، إنزو ماريسكا، منظمي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد أن أدى إيقاف مباراة فريقه أمام بنفيكا في الدور ثمن النهائي لمدة ساعتين بسبب الطقس، أمس السبت، إلى تعطيل فوز النادي الإنجليزي بالمباراة.

وألمح ماريسكا إلى أن الولايات المتحدة ليست بلدا مناسبا لاستضافة البطولة وذلك قبل عام من الموعد المقرر لاستضافة كأس العالم للرجال.

وفاز تشلسي على بنفيكا 4-1 في الوقت الإضافي ليتأهل إلى ربع النهائي عقب مباراة انتهت بعد 4 ساعات و39 دقيقة من انطلاقها بسبب إيقافها لمدة ساعتين على خلفية التحذير من عاصفة.

وهذه هي المرة السادسة التي تتوقف فيها مباراة في البطولة التي تضم 32 ناديا بسبب خطر البرق.

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وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي "بالنسبة لي شخصيا، هذه ليست كرة قدم… أعتقد أنها مزحة. إنها ليست كرة قدم".

وأضاف "يمكنني تفهم أنه يتعين عليك إيقاف المباراة لأسباب أمنية. لكن إذا قمت بإيقاف 7 أو 8 مباريات، فهذا يعني أن هذا على الأرجح ليس المكان المناسب لإقامة هذه البطولة".

وتابع ماريسكا "هي بطولة رائعة. إنها كأس العالم للأندية، جميع الأندية الأفضل هنا".

وأشار "لكن إيقاف 6 أو 7 مباريات؟ هذا ليس طبيعيا. كم عدد المباريات التي توقفت في كأس العالم؟ ربما صفر. في (البطولة) الأوروبية، كم عدد المباريات؟ صفر. هناك مشكلة ما".

ولم يتسنَّ بعد الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي ينظم البطولة.

وكان تشلسي متقدما 1-صفر عندما طُلب من اللاعبين مغادرة الملعب ولم يُستأنف اللعب إلا بعد ساعتين تقريبا.

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وقال ماريسكا "كانت المباراة جيدة جدا لمدة 85 دقيقة ثم توقفنا لمدة ساعتين وعندما بدأنا كانت المواجهة مختلفة تماما. إنها ليست نفس المباراة لأنك كسرت الإيقاع".