المباراة توقفت ساعتين.. تشلسي يتخطي بنفيكا بمونديال الأندية

سجل تشلسي الإنجليزي 3 أهداف في الشوط الإضافي الثاني ليحقق فوزا مثيرا على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1 في الدور ثمن النهائي بكأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

افتتح ريس جيمس التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 64 من ركلة حرة، ثم توقفت المباراة في الدقيقة 85 بسبب عاصفة رعدية قرب ملعب "بنك أوف أميركا".

التوقف الطويل ساعد بنفيكا على ما يبدو كي يعود بشكل أفضل، وبالفعل نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من خلال ركلة جزاء سددها المهاجم الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا، ليقود المباراة إلى وقت إضافي.

مع بداية الوقت الإضافي تلقى بنفيكا ضربة بطرد لاعبه جيانلوكا بريستياني إثر حصوله على إنذار ثان، ليستغل تشلسي النقص العددي في الشوط الإضافي الثاني ويسجل 3 أهداف متتالية عن طريق كريستوفر نكونكو وبيدرو نيتو وكيرنان ديوسبري.

وبهذا الفوز يضرب تشيلسي موعدا في الدور ربع النهائي مع بالميراس البرازيلي الذي تغلب على مواطنه بوتافوغو بهدف نظيف في الوقت الإضافي.