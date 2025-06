موعد نزال توبوريا ضد أوليفيرا في فنون القتال المختلطة "يو إف سي 317" والقنوات الناقلة

يتنافس إيليا توبوريا وتشارلز أوليفيرا وجها لوجه، غدا الأحد، على لقب الوزن الخفيف الشاغر في بطولة "يو إف سي 317" الحدث الأكثر أهمية هذا العام في فنون القتال المختلطة العالمية.

وأصبحت لدى المصارع الإسباني المجري- توبوريا الفرصة لإثبات نفسه كأسطورة حقيقية للفوز على بطل الوزن الخفيف السابق أوليفيرا.

وسيتواجه النجمان وجها لوجه على حزام وزن 155 رطلا (70 كيلوغراما) الشاغر بعد أن قرر الروسي إسلام ماخاتشيف التخلي عن اللقب استعدادًا لمنافسة بطل وزن المتوسط الجديد جاك ديلا مادالينا لاحقا هذا العام.

Ilia Topuria vs Charles Oliveira… who you got at #UFC317 TONIGHT?!

IT'S HERE. IT'S PERFECT. IT'S FIGHT DAY 🤩😮‍💨#UFC317 | LIVE on TNT Sports & discovery+ from 1AM pic.twitter.com/IFeZUZUZU7

— UFC on TNT Sports (@ufcontnt) June 28, 2025