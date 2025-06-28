موعد نزال توبوريا ضد أوليفيرا في فنون القتال المختلطة "يو إف سي 317" والقنوات الناقلة

يتنافس إيليا توبوريا وتشارلز أوليفيرا وجها لوجه، غدا الأحد، على لقب الوزن الخفيف الشاغر في بطولة "يو إف سي 317" الحدث الأكثر أهمية هذا العام في فنون القتال المختلطة العالمية.

وأصبحت لدى المصارع الإسباني المجري- توبوريا الفرصة لإثبات نفسه كأسطورة حقيقية للفوز على بطل الوزن الخفيف السابق أوليفيرا.

وسيتواجه النجمان وجها لوجه على حزام وزن 155 رطلا (70 كيلوغراما) الشاغر بعد أن قرر الروسي إسلام ماخاتشيف التخلي عن اللقب استعدادًا لمنافسة بطل وزن المتوسط الجديد جاك ديلا مادالينا لاحقا هذا العام.

Ilia Topuria vs Charles Oliveira… who you got at #UFC317 TONIGHT?! Presented by @NetBet pic.twitter.com/RWQePikOrV — UFC Europe (@UFCEurope) June 28, 2025

موعد نزال توبوريا وأوليفيرا في UFC 317

تاريخ النزال: الأحد 29 يونيو/حزيران الجاري

توقيت النزال: ينطلق الحدث الرئيسي حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

المكان: صالة موبايل آرينا في لاس فيغاس.

القنوات الناقلة لنزال توبوريا وأوليفيرا

UFC Fight Pass

RMC Sport

ESPN PPV

TNT Sports

IT'S HERE. IT'S PERFECT. IT'S FIGHT DAY 🤩😮‍💨#UFC317 | LIVE on TNT Sports & discovery+ from 1AM pic.twitter.com/IFeZUZUZU7 — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) June 28, 2025

بعد مسيرة ناجحة في وزن الريشة، يتوق توبوريا -بطل العالم الذي لم يهزم بعد- إلى الفوز بالنزال ليصبح البطل العاشر المزدوج في بطولة الفنون القتالية المختلطة.

ومع ذلك، يدرك "الماتادور" تماما أنه يواجه ليلة صعبة ضد "دو برونكس" أحد أبرز المقاتلين في وزن الخفيف، وهو بطل سابق في هذه الفئة، ويدخل البرازيلي هذه المواجهة المثيرة متلهفا للفوز بلقب وزن الخفيف للمرة الثانية في مسيرته.

بطاقة إيليا توبوريا:

العمر: 28 عاما

الجنسية: إسباني – جورجي

الطول: (1.7 متر)

السجل الاحترافي: 16-0

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بطاقة تشارلز أوليفيرا

العمر: 35 عاما

الجنسية: برازيلي

الطول: (1.78 مترًا)

السجل الاحترافي: السجل: 35-10-0 (1 ملغاة)

بطاقة القتال الرئيسية

لقب وزن الخفيف: إيليا توبوريا ضد تشارلز أوليفيرا

لقب وزن الذبابة: ألكسندر بانتوجا ضد كاي كارا فرانس

وزن الخفيف: بينيل داريوش ضد ريناتو مويكانو

وزن الذبابة: براندون رويال ضد جوشوا فان

وزن الديك: بايتون تالبوت ضد فيليبي ليما.

الجوائز المالية المتوقعة لنزال توبوريا وأوليفيرا في UFC 317

مع وجود لقب الوزن الخفيف الشاغر على المحك هذا الأسبوع من المتوقع أن يتلقى كل من إيليا توبوريا وتشارلز أوليفيرا أجرا كبيرا.

ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة ماركا الإسبانية، حصل توبوريا -الذي لم يخض أي مباراة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024- على ما يقارب 3.9 ملايين دولار بعد فوزه على ماكس هولواي.

وبفوزه بالحزام ضد النجم الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي في فبراير/شباط 2024، ذكرت الصحيفة أن توبوريا حصد 482 ألف دولار، وهو المبلغ الذي قد يتقاضاه في حال الفوز في النزال ضد أوليفيرا.

في المقابل، حصل البرازيلي الذي لم يشارك منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على جائزة مالية قدرها مليون دولار أميركي لفوزه في مباراة العودة ضد المقاتل المخضرم مايكل تشاندلر في بطولة يو إف سي UFC 309.

ورغم الخسارة في نزاله السابق على اللقب الشاغر ضد إسلام ماخاتشيف عام 2022، أفادت التقارير بأن أوليفيرا حصل على حوالي 1.7 مليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن يحصل على مبلغ مماثل لنزاله ضد توبوريا.