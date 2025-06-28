الذكاء الاصطناعي يتوقع المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

كشفت تنبؤات الحاسوب العملاق لشركة "أوبتا" عن الأندية المرشحة للفوز بكأس العالم للأندية 2025، قبل انطلاق مباريات الأدوار الاقصائية من البطولة.

وتنطلق مباريات الدور ثمن النهائي من مونديال الأندية مساء اليوم بمواجهة برازيلية خالصة تجمع بين بالميراس وبوتافوغو، وتنتهي فجر الأربعاء المقبل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة بلقاء بوروسيا دورتموند الألماني ومونتيري المكسيكي.

IT’S KNOCKOUT TIME!! 🍿 It’s all on the line in Matchday 14. Who will go through to the quarter-finals? 👀👇 Catch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every game. Free. | https://t.co/i0K4eUtwwb |#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/cx9TP1GHiL — DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025

وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) في صدارة الفرق المرشحة للفوز بأول مونديالٍ للأندية بشكله الجديد والموسّع، وفق تنبؤات "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات وبيانات كرة القدم.

واحتل العملاق الباريسي مقدمة الترشيحات بنسبة 20.36%، بفارق ضئيل عن مانشستر سيتي الإنجليزي بنسبة 20.4%.

يُذكر أن سان جيرمان تحت إشراف المدرب الإسباني لويس إنريكي بدأ البطولة وهو المرشح الأول للفوز بها، وما زال محافظا على هذا المركز حتى الآن، بينما عزّز مانشستر سيتي حظوظه بعد الفوز الكبير 5-2 الذي حققه على يوفنتوس الإيطالي بالجولة الثالثة من المجموعة السابعة.

⭐️ ¡El PSG es FAVORITO a ganar el Mundial de Clubes! El sistema de estadísticas ‘Opta’ dio sus predicciones y el campeón de la Champions League tiene más probabilidades de ganar el torneo 😱 Para ti, ¿Quién es el favorito? 🏆 pic.twitter.com/quDVQ4PkHm — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 28, 2025

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واستقر إنتر ميلان (وصيف بطل أوروبا ومتصدر المجموعة الخامسة) بالمركز الثالث في قائمة مرشحي "أوبتا" للفوز باللقب بنسبة 12.4%، يليه بايرن ميونخ الألماني وتشلسي الإنجليزي وصيفا المجموعتين الثالثة والرابعة بنسبة 11.3% و10.6% على التوالي.

ويبدو أن الذكاء الاصطناعي تمسّك بتوقعاته التي تنبّأ بها بداية البطولة مع اختلاف وحيد فقط هو تقدّم تشلسي إلى المركز الخامس بدلا من ريال مدريد.

ورغم تحسّن نتائج ريال مدريد -خاصة في الجولتين الثانية والثالثة (فاز على باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي 3-1 و3-0 تواليا) فإن ذلك لم يشفع للنادي الملكي بالوجود حتى ضمن قائمة الخمسة الأوائل.

وبعيدا عن الأندية الأوروبية، يُعد بالميراس الفريق صاحب الحظوظ الأعلى للفوز بالبطولة بنسبة تقل عن 1%، بينما حصل إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على نسبة 0.3% وفق "أوبتا".

يُذكر أنه من بين 5 فرق عربية شاركت في المونديال لم يتأهل إلى دور الـ16 سوى الهلال السعودي الذي بلغت نسبة حظوظه للتتويج بالبطولة 0.4%.

وتاليا حظوظ الفرق الـ16 المتأهلة لدور ثمن النهائي للتتويج بكأس العالم للأندية: