1.7 مليون متفرج و144 هدفا في دور المجموعات بكأس العالم للأندية

اختتم الخميس دور المجموعات في مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة حتى 13 يوليو/تموز، وشهدت مبارياته حضورا جماهيريا تخطى المليون ونصف المليون متفرج في 12 ملعبا وتسجيل 144 هدفا.

ونشر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) مجموعة من الإحصائيات الخاصة بدور المجموعات في المسابقة، مشيرا إلى أن إجمالي الحضور الجماهيري في الملاعب بلغ 1.668 مليون متفرج، بمتوسط 34 ألفا و746 متفرجا في المباراة الواحدة.

أكبر حضور جماهيري في المباريات

وتاليا قائمة المباريات التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا:

مباراة باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا وأتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب "روز بول" في لوس أنجلوس: 80 ألفا و619 متفرجا.

مواجهة ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي في "شارلوت": 70 ألفا و248 متفرجا.

مباراة ريال مدريد وسالزبورغ النمساوي: 64 ألفا و811 متفرجا.

مواجهة بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني على ملعب هارد روك في ميامي: 63 ألفا و587.

مباراة ريال مدريد والهلال السعودي: 62 ألفا و415 متفرجا.

ومن أصل 6 اتحادات قارية تمثّلها الأندية الـ32، لا تزال 4 منها ممثلة في الأدوار الإقصائية.

وتمثل 9 أندية قارة أوروبا في ثمن النهائي، بينما من المؤكد أن يتأهل ممثل عن أميركا الجنوبية إلى ربع النهائي بالنظر إلى أن اثنين من الأندية الأميركية الجنوبية المتأهلة للأدوار الإقصائية (الثنائي البرازيلي بالميراس وبوتافوغو) يلتقيان في مواجهة برازيلية خالصة في فيلادلفيا السبت.

وتمثّل الأندية الـ16 المتأهلة 10 دول، وتُعتبر البرازيل الأفضل تمثيلا، إذ تأهلت 4 من أنديتها للأدوار الإقصائية. أما عدد اللاعبين البرازيليين في مراحل خروج المغلوب فيبلغ 117، تليها إيطاليا برصيد 35 لاعبا، ثم ألمانيا (34)، بينما يمثِّل البقية 49 جنسية أخرى.

وبالإجمال، حضر لاعبون من 72 جنسية على أرضية الملعب، وتصدرت قائمة الدول الممثلة مجددا كل من البرازيل والأرجنتين برصيد 91 و73 تواليا.

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أما الدولة صاحبة المركز الثالث والأوسع تمثيلا من أوروبا فهي البرتغال (32 لاعبا)، تليها إسبانيا الممثلة بـ31 لاعبا.

قاريا، كانت الدول الأكثر تمثيلا هي التالية: أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (المكسيك، 26 لاعبا)، وأفريقيا (المغرب 22)، وأوقيانوسيا (نيوزيلندا 22)، وآسيا (كوريا الجنوبية 18).

وعلى قائمة الدول ذات أكبر عدد من الهدافين في المسابقة، تتصدّر البرازيل القائمة بـ18، متقدمة بفارق ضئيل عن الجارة الأرجنتين (17)، وتليهما فرنسا (11) من أصل 38 دولة يحمل الهدافون جنسياتها.

وبفضل فوز العين الإماراتي على الوداد المغربي 2-1 في آخر مباريات المجموعة السابعة، تكون كافة الأندية المشارِكة قد نجحت في إيجاد طريقها إلى مرمى المنافسين في دور المجموعات الذي شهد فوز أندية من 5 قارات و15 دولة بمباراة واحدة على الأقل.

وبفضل حصيلة إجمالية بلغت 144 هدفا في 48 مباراة في مرحلة المجموعات استضافها 12 ملعبا في أرجاء الولايات المتحدة الأميركية، تحوّلت المسابقة إلى حدث تنافسي ممتع شهد تسجيل متوسط يبلغ 3 أهداف في المباراة الواحدة.