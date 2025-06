موعد نزال جيك بول ضد خوليو سيزار تشافيز والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الملاكمة لولاية كاليفورنيا الأميركية لمتابعة النزال المرتقب بين صانع المحتوى في يوتيوب جيك بول، ضد بطل العالم السابق المكسيكي خوليو سيزار تشافيز جونيور.

وتأتي هذا المواجهة بعد 7 أشهر من ظهور جيك بول في النزال الضخم ضد بطل الوزن الثقيل السابق مايك تايسون (58 عاما)، فاز فيه الأول بعد 8 جولات وحقق نسبة مشاهدة عالية للغاية، إذ وصل في وقت الذروة إلى 64 مليون بث متزامن عبر منصة "نتفليكس" الشهيرة.

وأبدى الملاكمان استعدادهما لخوض هذا النزال المرتقب، في وقت توّعد فيه تشافيز جونيور بإنهاء مسيرة بول في عالم الملاكمة.

وقال تشافيز جونيور قبل أيام "أنا متحفز لإنهاء مسيرة بول. ما زلت أؤمن أنني أفضل منه. أعتقد أنه بعد هذا النزال ربما يواصل محاولاته ليصبح ملاكما أفضل لكن لا أظنه يملك المهارات الكافية للفوز عليّ. أريد إنهاء مسيرته".

من ناحيته قال بول "أعتقد أن تشافيز سيكون الخصم الأصعب والأكثر خبرة، لديه أكبر عدد من النزالات بين جميع خصومي".

وأضاف "رغم ذلك سأحرجه وسأفضحه. سيكون وصمة عار على المكسيك".

يُذكر أن تشافيز جونيور (39 عاما) هو ابن أسطورة الملاكمة المكسيكية خوليو سيزار تشافيز، ولم يحمل الابن أي لقب كبير منذ 13 عاما، كما خاض نزالا واحدا فقط في السنوات الثلاث والنصف الماضية.

وعلى مدار 17 عاما، يملك تشافيز جونيور سجلا احترافيا من 53 فوزا منها 34 بالضربة القاضية مقابل 6 هزائم وتعادل وحيد.

أما بول (28 عاما) فقد اشتهر كنجم على منصة يوتيوب قبل دخوله عالم الملاكمة، ومنذ ذلك الوقت يملك سجلا احترافيا من 11 فوزا مقابل خسارة واحدة.

وبحسب عدة مصادر فقد حقق بول أرباحا لا تقل عن 60 مليون دولار منذ بدء مسيرته في عالم الملاكمة.

من المقرر أن يُقام نزال جيك بول ضد خوليو سيزار تشافيز جونيور، في صالة هوندا سنتر في أنهايم عند الساعة الثالثة من صباح يوم غد الأحد بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (الساعة 8 مساء من يوم السبت بالتوقيت المحلي)، مباشرة بعد انتهاء 6 نزالات تمهيدية قبل الحدث الرئيسي.

وبالإمكان متابعة هذا النزال على الهواء مباشرة عبر خدمة "دازون" (DAZN) للمشاهدة التلفزيونية بنظام الدفع مقابل المشاهدة وذلك في أكثر من 200 دولة حول العالم.

TOMORROW, THEY 𝐅𝐈𝐆𝐇𝐓!! 🥊

🇺🇸 Jake Paul vs. Julio Cesar Chavez Jr. 🇲🇽

🎟 Buy Jake Paul vs Chavez Jr NOW – link in bio#PaulChavez x #RamirezDorticos | June 28 | Live Exclusively on DAZN | @MostVpromotions | @GoldenBoyBoxing pic.twitter.com/zR16Rqt9HY

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 28, 2025