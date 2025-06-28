كلوب: كأس العالم للأندية أسوأ فكرة في تاريخ كرة القدم لهذه الأسباب

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي السابق ومدير عمليات كرة القدم في مجموعة ريد بول إن بطولة كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة هي "أسوأ فكرة نُفذّت في تاريخ كرة القدم".

وقاد المدرب الألماني فريق ليفربول إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي عام 2020 ودوري أبطال أوروبا عام 2019.

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية قال كلوب عند سؤاله عن تدريب اللاعبين في مراكز محددة "في النهاية، كل شيء يتمحور حول المباريات وليس الجوانب المحيطة، ولهذا السبب فإن كأس العالم للأندية هي أسوأ فكرة نُفذّت في كرة القدم من هذه الناحية".

ما أسباب رفض كلوب كأس العالم للأندية؟

تطرّق مدرب بوروسيا دورتموند السابق إلى جدول المباريات المزدحم وقصر الوقت المتاح لتطوير اللاعبين، قائلا "الأشخاص الذين لم تكن لهم أي علاقة مطلقا بالعمل اليومي أو لم تعد لهم علاقة به هم من يبتكرون مثل هذه الأمور".

وفي حديثه تحديدا عن عبء العمل الذي يتحمله اللاعبون، قال كلوب "في العام الماضي كانت لدينا كوبا أميركا وكأس أوروبا، وهذا العام كأس العالم للأندية، والعام المقبل كأس العالم (للمنتخبات)".

وأضاف "هذا لا يمنح اللاعبين الذين يشاركون في هذه البطولات أي فترة حقيقة للتعافي، لا بدنيا ولا ذهنيا، لاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) الذي يتقاضى أيضا راتبا كبيرا يحصل على إجازة لمدة 4 أشهر كل عام، هذه الإجازة هي كل ما حصل عليه (مدافع ليفربول الهولندي) فيرجيل فان دايك طوال مسيرته المهنية".

وشارك سالزبورغ النمساوي المنطوي تحت مجموعة ريد بول في المونديال الجديد الذي تستضيفه الولايات المتحدة، لكنه ودع من دور المجموعات بعد فوز على باتشوكا المكسيكي وتعادل مع الهلال السعودي وخسارة أمام ريال مدريد الإسباني.

وانطلقت مسابقة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 ناديا في 14 يونيو/حزيران الجاري وتختتم في 13 يوليو/تموز المقبل، في حين تنطلق المواسم الجديدة للدوريات الكبرى في وقت قريب جدا.

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وتبدأ المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي في 15 أغسطس/آب المقبل، الدوريان الإسباني والفرنسي في الـ17 من الشهر نفسه، الدوري الألماني في الـ22، والدوري الإيطالي في الـ23 من الشهر عينه.

وقبيل انطلاق مونديال الأندية دعت منظمة "فيفبرو" -وهي الهيئة العالمية الممثلة لنقابات اللاعبين- إلى فرض عطلة إلزامية لا تقل عن 4 أسابيع في نهاية الموسم، لحماية اللاعبين من ضغط المباريات الزائد وتخفيف ازدحام الجدول الكروي.