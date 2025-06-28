شاهد.. رونالدو يكشف سر تجديد عقده مع النصر وعدم لعبه بمونديال الأندية

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سر تجديد عقده مع نادي النصر السعودي، وعدم لعبه كما تردد في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في أميركا.

وقال رونالدو إنه قرر الاستمرار مع الفريق لرغبته في التتويج بلقب مهم مع النادي المنافس بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، موضحا رفضه فكرة اللعب في كأس العالم للأندية لكي يكون في أتم الجاهزية خلال الموسم المقبل.

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وأعلن النصر أول أمس الخميس أن قائد البرتغال جدد عقده حتى 2027 ليستمر في صفوفه لما بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ42.

وانضم رونالدو إلى النادي السعودي بعقد لمدة عامين ونصف في صفقة انتقال حر في 2022 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، ومنذ ذلك الحين خاض 105 مباريات في كل المسابقات سجل فيها 93 هدفا.

وقال رونالدو في فيديو نشره النصر عبر منصة إكس "هدفي بالطبع هو الفوز دائما بالألقاب المهمة مع النصر، ما زلت أؤمن بذلك، ولهذا السبب جددت عقدي لسنتين إضافيتين لأنني أؤمن بأنني سأكون بطلا في السعودية".

وأضاف "بالطبع منذ أول يوم لي هنا كنت أحمل مسؤولية إحداث تغيير، ليس فقط في النصر بل في السعودية أيضا".

ورغم فوز رونالدو بكأس العرب للأندية الأبطال مع النصر فإنه لم يتمكن من قيادته للقب الدوري.

وأوضح هداف ريال مدريد السابق (40 عاما) أنه رفض اللعب في كأس العالم للأندية في نسختها الموسعة المقامة حاليا الولايات المتحدة لكي يحصل على الراحة اللازمة قبل موسم شاق.

وقال رونالدو "كانت لدي بعض العروض للعب في كأس العالم (للأندية)، لكن أرى أنها لم تكن فكرة منطقية، أعتقد أنه من الأفضل أن أحظى براحة واستعداد جيدين، لأن الموسم المقبل سيكون طويلا وسينتهي بكأس العالم".

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وأضاف "أريد أن أكون مستعدا، ليس فقط للنصر، بل أيضا لمنتخب (البرتغال)، لهذا قررت أن ألعب نهائي دوري الأمم الأوروبية وألا أستمع لأي عرض، وطبعا أن أستمر في هذا النادي الذي أحبه".

وساهم رونالدو في تحقيق البرتغال دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر بعدما سجل هدفا في النهائي أمام إسبانيا، قبل أن تحسم بلاده اللقب بركلات الترجيح أمام بطلة أوروبا.