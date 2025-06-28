بوغبا يلعب في الدوري الفرنسي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف

أعلن موناكو، اليوم السبت، تعاقده مع بول بوغبا في صفقة انتقال مجانية لينضم إلى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعقد يمتد لعامين، إذ يتطلع لاعب الوسط لإحياء مسيرته بعد إيقافه بسبب تناول المنشطات.

وحُكم على بوغبا في فبراير/شباط 2024 بالإيقاف لمدة 4 سنوات لتعاطي منشطات تزيد مستوى التستوستيرون، قبل أن تُخفض العقوبة إلى 18 شهرا بعد قبول استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضية.

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وأعلن يوفنتوس الإيطالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه توصل لاتفاق للانفصال بالتراضي عن لاعب الوسط الفرنسي وعدم استكمال عقده الممتد حتى يونيو/حزيران 2026.

وخاض الفائز بكأس العالم 2018 فترة ثانية مخيبة للآمال مع يوفنتوس بسبب الإصابات بعد عودته إلى النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له بعد رحيله عن مانشستر يونايتد عقب نهاية عقده عام 2022.

وتعاقد يونايتد مع بوغبا عام 2016 في صفقة قياسية عالمية في ذلك الوقت بلغت 89 مليون جنيه إسترليني (122 مليون دولار)، لكن بطل الدوري الإيطالي 4 مرات فاز ببطولتين فقط مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما كأس رابطة الأندية المحترفة والدوري الأوروبي في موسمه الأول.

وكانت المباراة الأخيرة لبوغبا مع فرنسا عام 2022، لكن خضوعه لجراحة في الركبة منعه من اللعب في كأس العالم في قطر.

وحل موناكو ثالثا خلف باريس سان جيرمان بطل الدوري وأولمبيك مرسيليا في الموسم الماضي.