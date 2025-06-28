بالفيديو.. بالميراس البرازيلي أول المتأهلين لربع نهائي كأس العالم للأندية

سجل باولينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول ليفوز بالميراس البرازيلي الذي أنهى اللقاء بـ10 لاعبين على مواطنه بوتافوجو 1-صفر ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، اليوم السبت، في أحدث مواجهة بين الغريمين اللدودين.

ونقل الغريمان صراعا ثنائيا بينهما بات حديث الجميع في البرازيل وعلى مستوى أميركا الجنوبية إلى الولايات المتحدة حيث تقام كأس العالم الموسعة للأندية وألغى الحكم هدفا لبالميراس بسبب التسلل ورفض احتساب ركلة جزاء لصالحه بسبب لمسة يد مزعومة في مباراة جاءت في أغلب فتراتها من جانب واحد.

وبعد بداية حذرة وخشنة من الفريقين نال خلالها ألكسندر باربوزا لاعب بوتافوجو إنذارا في الدقيقة الثالثة بسبب تدخل عنيف، سدد ريتشارد ريوس لاعب بالميراس كرة من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من جسد أحد مدافعي بوتافوجو‭ ‬في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 25، سدد جوستافو جوميز لاعب بالميراس رأسية من داخل المنطقة اصطدمت بمدافع وتحولت إلى ركنية.

ونال أليكس تيليس لاعب بوتافوجو إنذارا في الدقيقة 35 للاعتراض على قرارات الحكم بينما أشهر الحكم بطاقة صفراء لجوميز لاعب بالميراس في الدقيقة 40 بسبب عرقلة متعمدة للاعب من بوتافوجو.

أخطر هجمات الشوط الأول من قائد بالميراس 🟢 تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 – يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/Krbs9ihRek — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 28, 2025

وقبل الاستراحة، سدد مارلون فريتاس لاعب بوتافوجو كرة من داخل المنطقة مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

وبعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، سدد إستيفاو ويليان لاعب بالميراس كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وأبعد الخطورة.

تسديدة رائعة وتصدي أروع من حارس بوتافوجو 🫣 تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 – يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/plbqXCWkdz — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 28, 2025

وألغى الحكم هدفا سجله إستيفاو لاعب بالميراس في الدقيقة 51 بسبب وجود تسلل قبلها.

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وسدد ماوريسيو لاعب بالميراس كرة من على حدود المنطقة في الدقيقة 55 ارتدت من أحد مدافعي بوتافوجو.

بعدها أهدر فيتور روكي مهاجم بالميراس فرصة خطيرة بركلة خلفية من داخل المنطقة قبل أن يستبدله المدرب في الدقيقة 64 ويدفع بالمهاجم باولينيو.

كما دفع باللاعب لويجي بدلا من إستيفاو في الدقيقة ذاتها.

ونال أرتور فيكتور لاعب بوتافوجو إنذارا في الدقيقة 65 بسبب تدخل عنيف وأنقذ حارس بوتافوجو جون فيكتور رأسية خطيرة ببراعة في الدقيقة 73 سددها ماوريسيو من داخل المنطقة.

وسدد لويجي كرة من على حدود المنطقة ارتطمت بمدافع لبوتافوجو وتحولت لركنية في الدقيقة 80.

ونال خواكين بيكيريز لاعب بالميراس إنذارا في الدقيقة 86 بسبب تدخل قوي على لاعب من بوتافوجو.

وسدد باولينيو لاعب بالميراس كرة قوية علت العارضة في الدقيقة 88.

ونال نيوتون لاعب بوتافوجو إنذارا في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب عرقلة متعمدة للاعب منافس قبل أن ينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ويمتد اللقاء لوقت إضافي.

وطار حارس بوتافوجو لينقذ تسديدة هائلة من ريتشارد رويس في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الأول ويحوّلها لركنية.

وشهدت الدقيقة 99 احتجاجات من لاعبي بالميراس بسبب المطالبة بركلة جزاء للفريق نتيجة لمسة يد على مدافع بوتافوجو لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وسجل باولينيو هدف المباراة الوحيد حين توغل بشكل رائع في المنطقة من الجهة اليمنى وسدد كرة أرضية زاحفة استقرت بالشباك في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول.

وأخيرًا.. بالميراس يفتتح التسجيل في الشوط الإضافي الأول ⚽️ تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 – يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/fbAlMSPzkZ — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 28, 2025

ونال إسيتفاو لاعب بالميراس إنذارا على مقاعد البدلاء بسبب تصرف غير رياضي في الدقيقة 105 قبل أن يحصل ألفارو مونتورو لاعب بوتافوجو على إنذار لعرقلة متعمدة للاعب بالميراس.

ومن أول فرصة حقيقية لبوتافوجو في المباراة سدد إيجور جيسوس ضربة رأس فوق العارضة مباشرة في الدقيقة 107.

وطرد الحكم جوستافو جوميز لاعب بالميراس لحصوله على الإنذار الثاني نتيجة عرقلة متعمدة لمنافسٍ في الدقيقة 116.