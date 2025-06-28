الهيدوس يعود لمنتخب قطر بعد اعتزاله اللعب الدولي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم في بيان -اليوم السبت- عودة اللاعب والقائد حسن الهيدوس لصفوف المنتخب بعد اعتزاله اللعب الدولي سابقا.

وقال البيان إن الهيدوس سيكون ضمن قائمة المنتخب التي ستخوض المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 والمقررة في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.

ويستعد المنتخب القطري لخوض المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية حيث تستضيف قطر إحدى المجموعتين، بينما سيتم إجراء القرعة يوم 17 يوليو/تموز المقبل.

📄- بطلب من المدرب لوبيتيغي حسن الهيدوس ينضم إلى رحلة قطر نحو 2026.#العنابي#رحلتنا_إلى2026 pic.twitter.com/TPyBwQQok1 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) June 28, 2025

وقد اعتزل الهيدوس اللعب الدولي عقب نهائيات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023 التي توج "العنابي" بلقبها للمرة الثانية بفوزه في النهائي على نظيره الأردني 3-1.

ويعتبر لاعب نادي السد من أبرز النجوم في تاريخ المنتخب القطري، بعدما خاض 184 مباراة دولية، سجل خلالها 42 هدفا في مختلف البطولات.

وساهم الهيدوس في تتويج المنتخب بلقب بطولة كأس آسيا مرتين على التوالي عامي 2019 و2023، فضلا عن بطولة كأس الخليج "خليجي 22" عام 2014، بينما حقق مع السد العديد من الإنجازات من ضمنها بطولة الدوري المحلي 4 مرات، وكأس الأمير 6 مرات، إضافة إلى بطولة لقب دوري أبطال آسيا عام 2011.