موعد مباراة الهلال ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الهلال السعودي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

متى موعد مباراة الهلال ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية؟

تقام مباراة الهلال ومانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من يوليو/تموز المقبل على ملعب كامبينغ ورلد في أورلاندو الأميركية.

وتبدأ المباراة الساعة الرابعة فجرا (04:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، (الساعة التاسعة مساء (21:00) يوم 30 يونيو/حزيران حسب توقيت أورلاندو).

ما قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد الهلال بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)

قناة "إم بي سي مصر" (MBC MASR)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

غياب الدوسري عن الهلال

وتلقى الهلال ضربة كبيرة بعد إصابة قائده سالم الدوسري وغيابه عما تبقى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة.

وقال نادي الهلال في بيان عبر حسابه على منصة إكس "أوضحت الفحوصات إصابة اللاعب سالم الدوسري في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع".

كيف تأهل الهلال ومانشستر سيتي؟

تأهل الهلال لثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الثامنة خلف ريال مدريد الإسباني الذي تعادل معه في الجولة الأولى للمجموعة 1-1 وقدّم مباراة رائعة، ثم تعادل 0-0 مع سالزبورغ النمساوي، واقتنص بطاقة التأهل بعد فوزه 2-0 على باتشوكا المكسيكي.

وكانت مسيرة مانشستر سيتي إلى التأهل أسهل، حيث تصدّر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة بتحقيق 3 انتصارات متتالية على الوداد المغربي 2-0، ثم العين الإماراتي 6-0، وأخيرا الفوز على يوفنتوس الإيطالي 5-2.