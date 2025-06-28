الملاكم جيك بول ينفجر غضبا في وجه المذيع الشهير مورغان

قام جيك بول بإنهاء مقابلة تلفزيونية نارية مع بيرس مورغان بشكل دراماتيكي بعد هجوم كلامي حاد وصف فيه مقدم البرامج التلفزيونية المثير للجدل بأنه "سمين".

وسيخوض جيك نزالا ناريا ضد خوليو سيزار تشافيز جونيور غدا الأحد (الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة) في صالة هوندا سنتر في أنهايم.

وظهر جيك صانع المحتوى في يوتيوب الذي تحول إلى نجم ملاكمة في برنامج بيرس مورغان "Piers Morgan Uncensored"، لكنه غادر العرض غاضبا بعد أن تساءل مورغان عن سيرته الذاتية في الملاكمة.

ورد جيك بغضب شديد "هذا ليس مزحة أنا أسحق الأفضل، أنت ضد الذهاب إلى النادي الرياضي ما زلت سمينا. بيرس أعتقد أن المشكلة هي أنك تعتقد أن رأيك مهم".

وعندما سأل مورغان عن سبب ظهوره في البرنامج، قال اليوتيوبر: "أنا فقط أستغل جمهورك لبيع الاشتراكات المدفوعة. لا أهتم ببرنامجك إطلاقًا".

وأغلق بول مكالمة الفيديو مما أثار ضحك مورغان الهستيري الذي قال "مع السلامة يا جيك، استمتعت بذلك حقًّا. وحظًّا موفقًا لخوليو. تغلب عليه من أجلنا جميعا، أليس كذلك؟".

في وقت سابق، انتقد مقدم البرامج التلفزيونية بشدة بول بسبب سجله الاحترافي في الملاكمة (11 فوزًا مقابل خسارة واحدة)، وقال: "الملاكم الحقيقي الوحيد الذي واجهته كان تومي فيوري، وقد هزمك".

ويعود بول (28 عاما) إلى الحلبة لأول مرة منذ فوزه المثير للجدل بالنقاط على بطل العالم السابق في الوزن الثقيل مايك تايسون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسيتواجه بول مع تشافيز الذي يملك سجلا احترافيا من 53 فوزا منها 34 بالضربة القاضية مقابل 6 هزائم وتعادل وحيد.