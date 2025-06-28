إصابة سالم الدوسري وغيابه عن الهلال في كأس العالم للأندية

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم السبت، إصابة قائده سالم الدوسري وغيابه عما تبقى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة.

وقال الهلال، في بيان عبر حسابه على منصة إكس، "أوضحت الفحوصات إصابة اللاعب سالم الدوسري في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع".

وسجل الدوسري الهدف الأول في فوز الهلال 2-صفر على باتشوكا المكسيكي أمس الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لكنه خرج من الملعب في الدقيقة 76.

وجاء فوز الهلال على باتشوكا ليساعد الفريق على التأهل إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة.

وتعني الإصابة غياب الدوسري عن مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16، والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل.